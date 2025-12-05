Le CAB Manicouagan inaugure sa cuisine modulaire 

Par Karianne Nepton-Philippe 3:00 PM - 5 décembre 2025
Le chef Serge Caron est heureux de faire de la popote dans une cuisine modulaire industrielle. Photo courtoisie

Le Centre d’action bénévole de la MRC de Manicouagan a inauguré sa cuisine modulaire industrielle le 4 décembre. L’événement s’est déroulé en présence des partenaires et d’un invité spécial, Dave Morissette.

« La cuisine modulaire industrielle va pouvoir aider les personnes âgées pour plusieurs années », déclare Dave Morissette, originaire de Baie-Comeau. 

Ce dernier reconnaît le travail du Centre d’action bénévole, car son père a eu recours aux services de l’organisme.

« Cette cuisine, ce n’est pas seulement la nôtre, c’est aussi la vôtre. C’est un outil de développement réalisé par la communauté et pour la communauté », mentionne la présidente du conseil d’administration de l’organisme, Christine Pelletier. 

Partenaires

Avec l’aide de plusieurs partenaires, l’organisme a pu aller chercher 700 000 $ pour installer une cuisine modulaire industrielle sur le terrain situé au 1190, Laflèche à Baie-Comeau.

La Société du Plan Nord, le CISSS de la Côte-Nord, Alcoa, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, la Caisse populaire Manic-Outardes, la SADC et d’autres dons privés ont contribué au financement.

« Cette cuisine modulaire industrielle est bien plus qu’un équipement : elle incarne la solidarité et l’innovation au service des communautés nordiques », soutient Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord. 

Pour le député de René-Lévesque, Yves Montigny, « cet espace renouvelé et innovant permettra au Centre d’action bénévole de poursuivre, avec encore plus d’élan, sa mission d’entraide et de solidarité ».

