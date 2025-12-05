Un match ultime pour le Championnat Côte-Nord d’improvisation 

Par Sylvain Turcotte 9:49 AM - 5 décembre 2025
Temps de lecture :

La LIS (Sept-Îles), en rouge, et la LIBRE (Baie-Comeau), en noir, se retrouveront le 12 décembre, à Pentecôte, pour couronner le champion d’improvisation de la Côte-Nord. Photo courtoisie

La Ligue d’improvisation de Sept-Îles (LIS) et la Ligue d’Improvisation de Baie-Comeau et des Régions Environnantes (LIBRE) se retrouveront en terrain neutre pour décider du champion de la Côte-Nord. 

Le duel ultime de cette série de trois matchs aura lieu le 12 décembre, à Pentecôte, entre la LIS et la LIBRE.

C’est l’impasse après les deux premiers duels entre les deux organisations nord-côtières d’improvisation.   

La tension sera au rendez-vous entre les deux équipes, surtout du côté de la formation septilienne, pour qui le climat reste marqué par certains incidents survenus lors des affrontements précédents.

« La LIS est encore fâchée. Lors de leur dernière visite, la LIBRE a volé notre puck. On ne laissera pas passer ça. Pentecôte, c’est le moment de régler les comptes », de lancer Benny Frédéric Chambers.  

Selon lui, ce geste contribue à alimenter l’importance symbolique de ce troisième match. 

Dans l’autre camp, le président de la LIBRE, Tommy Tremblay, souhaite « marquer les imaginaires nord-côtiers, grâce à la qualité du jeu proposé lors de cette confrontation finale ». 

La table est donc mise pour la dernière rencontre du Championnat Côte-Nord d’improvisation 2025 qui sera disputée au local du Club de l’Âge d’Or de Pentecôte. Le coût d’entrée est de 5 $ par personne. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Une maladie transmissible à l’humain affecte des chats de la SPCA Côte-Nord

Une cure de jouvence pour l’Hôtel Mingan de Sept-Îles 

La reproduction sexuelle expliquée aux aînés de Sept-Îles

Lire également

Une maladie transmissible à l’humain affecte des chats de la SPCA Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Une cure de jouvence pour l’Hôtel Mingan de Sept-Îles 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer