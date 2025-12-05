Magazine ÉconomiQ

Une cure de jouvence pour l’Hôtel Mingan de Sept-Îles 

Par Sylvain Turcotte 5:30 AM - 5 décembre 2025
Cet affichage sera changé d’ici le printemps 2026, avec un nouveau nom pour l’Hôtel Mingan qui comptera un bar moderne pour la partie avant, autrefois occupée par le restaurant Pasta. Photo Sylvain Turcotte

L’Hôtel Mingan aura fière allure au printemps 2026, après une cure de rajeunissement de près de 3 M$. 

Les 48 chambres de l’établissement hôtelier situé sur le boulevard Laure à Sept-Îles seront refaites à neuf en deux phases. 

Les travaux de rénovations majeures comprennent non seulement les chambres, mais également les corridors. Une salle de sport, une salle de réunion et un espace pour y servir le déjeuner seront ajoutés à l’offre de service.

Côté décor, « c’est quelque chose qui ressemblera à Sept-Îles, un style nordique », de dire le directeur général, Béchir Ben Aicha. 

L’hôtel, qui date de 1968, changera de nom. Il fera partie d’une chaîne d’hôtel, mais la direction ne peut mentionner laquelle pour le moment.

Pour ce qui est de la partie occupée par le restaurant Pasta, elle sera transformée en un bar moderne. 

La partie de l’Hôtel Mingan qui servait autrefois pour le restaurant Pasta deviendra un bar moderne. Photo Sylvain Turcotte

Le Groupe Belge, derrière notamment l’Hôtel Mingan et le Château Arnaud, a plusieurs projets sur la table, mais se fait discret quant aux détails.  

Selon M. Ben Aicha, l’offre hôtelière répond à la demande à Sept-Îles. « Il faut se concentrer sur les services pour répondre aux attentes des clients. Il faut trouver plus d’idées pour l’attraction. C’est une très belle ville avec beaucoup de potentiel », assure-t-il. 

