Une maladie transmissible à l’humain affecte des chats de la SPCA Côte-Nord

La SPCA Côte-Nord est confrontée à une éclosion de la teigne, une maladie traitable, mais transmissible à l’humain.

La SPCA abrite 45 chats dans son refuge et en compte plusieurs actuellement en famille d’accueil. Pour l’heure, elle compte un diagnostic officiel et un chat présentant des symptômes.

« Nous n’avions jamais été confrontés à une telle situation », indique la SPCA Côte-Nord, dans un communiqué transmis vendredi matin.

« La teigne est un champignon qui fait des lésions de peau très contagieuses aux autres animaux et aux humains », explique la Clinique Vétérinaire Septilienne, dans une publication à ce propos. « Il peut être long et fastidieux de traiter l’animal, les humains et l’environnement. »

Un protocole d’urgence est en cours dans les locaux de la SPCA Côte-Nord, « afin de limiter toute propagation et protéger nos animaux, notre personnel et les familles adoptantes », fait savoir l’organisation.

Le bâtiment fait l’objet d’une désinfection intensive, les cas suspects sont en isolement, l’examen des animaux est renforcé et tous les équipements devront être remplacés.

« Cette situation entraîne des coûts importants : traitements antifongiques, matériel de nettoyage spécialisé et ressources supplémentaires pour assurer la sécurité de tous », souligne la SPCA, qui demande l’aide du public.

« Votre don, même modeste, nous permet d’agir vite et d’assurer des soins essentiels. »

La SPCA précise que les adoptants récents seront contactés dans les prochains jours.

Il est possible de faire un don à la SPCA Côte-Nord en cliquant ici.