Coupe du palet : une médaille d’or pour deux Baie-Comois

Par Karianne Nepton-Philippe 3:00 PM - 6 décembre 2025
Temps de lecture :

Les Baie-Comois Mario Turbis et Gilles Montigny ont décroché la médaille d'or lors de la Coupe du palet Côte-Nord. Photo courtoisie

Les Baie-Comois Mario Turbis et Gilles Montigny ont décroché la médaille d’or lors de la Coupe du palet Côte-Nord (shuffleboard), qui s’est tenue à Baie-Comeau le 29 novembre. 

Ce tournoi a rassemblé une dizaine d’équipes de Baie-Comeau à Chute-aux-Outardes, au Pavillon Saint-Sacrement. Les médaillés d’or reçoivent une bourse de 100 $.

La médaille d’argent est revenue à Yvon Finn et Noelline Babin et la médaille de bronze a été décernée à Jean-Marc Prévéreault et Marielle Tanguay.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les jumeaux derrière Topla ! et Jack le Coq à Baie-Comeau

Des trampolinistes nord-côtières qualifiées pour les Jeux du Québec

Un orignal abattu par des braconniers à Forestville

Lire également

Les jumeaux derrière Topla ! et Jack le Coq à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Des trampolinistes nord-côtières qualifiées pour les Jeux du Québec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer