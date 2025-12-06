Coupe du palet : une médaille d’or pour deux Baie-Comois

Les Baie-Comois Mario Turbis et Gilles Montigny ont décroché la médaille d’or lors de la Coupe du palet Côte-Nord (shuffleboard), qui s’est tenue à Baie-Comeau le 29 novembre.

Ce tournoi a rassemblé une dizaine d’équipes de Baie-Comeau à Chute-aux-Outardes, au Pavillon Saint-Sacrement. Les médaillés d’or reçoivent une bourse de 100 $.

La médaille d’argent est revenue à Yvon Finn et Noelline Babin et la médaille de bronze a été décernée à Jean-Marc Prévéreault et Marielle Tanguay.