Hockey Senior AA : un autre match qui se termine en prolongation

Par Sylvain Turcotte 5:07 PM - 7 décembre 2025
Temps de lecture :

Yoan Thériault a obtenu quatre points samedi soir, soit un but et trois passes, dans la victoire des Marchands de Havre-Saint-Pierre sur les Pionniers CFL de Baie-Comeau. Photo courtoisie

Signe de la parité dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord, une quatrième rencontre d’affilée s’est décidée en prolongation.

Pour une troisième fois de suite, les Marchands de Havre-Saint-Pierre ont signé la victoire avec du temps supplémentaire. Samedi, à Baie-Comeau, ils ont disposé des Pionniers CFL par la marque de 5-4.

C’est Félix Tanguay qui a mis fin à la rencontre, inscrivant le but gagnant dans la troisième minute de jeu de la prolongation.

Les deux clubs s’étaient échangé les buts tout au long de la rencontre. Maxime Thibeault, Olivier St-Louis, Olivier Donais et William Gagnon ont trompé la vigilance du gardien des Marchands, Christopher Jomphe.

Les autres marqueurs de la formation cayenne, aux dépens de Frédérick Roy, ont été Louis Thériault, Félix Jomphe, Yoan Thériault et Mathieu Arguin.

Les Marchands étaient privés de plusieurs réguliers pour ce match sur la route, notamment Dany Lebrun, Tommy Arsenault, Johney Cormier et Nico Grégoire.

Aucun match n’est à l’horaire en fin de semaine prochaine. Les quatre formations du Circuit CFM seront en action à cinq jours de Noël, soit le 20 décembre. Les Basques Groupe Olivier de Sept-Îles rendront visite aux Marchands tandis que les Gaulois PCR de Port-Cartier accueilleront les Pionniers.

Screenshot

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Plus de joueurs d’échecs à Baie-Comeau

Coupe du palet : une médaille d’or pour deux Baie-Comois

Des trampolinistes nord-côtières qualifiées pour les Jeux du Québec

Lire également

Plus de joueurs d’échecs à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Coupe du palet : une médaille d’or pour deux Baie-Comois

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer