Le Drakkar remporte un match de fous

Dans des circonstances que bien peu d’amateurs auraient pu prédire, le Drakkar de Baie-Comeau a récolté un cinquième gain cette saison, disposant des Saguenéens de Chicoutimi au compte de 7-6 en période de prolongation. En relève à Jean-François Grégoire derrière le banc, Patrice Bosch a mené les siens vers un premier gain à leurs cinq dernières parties.

Une première période malheureusement typique

La guigne des débuts de rencontre continue de s’acharner sur le gardien Justin Giguère depuis qu’il enfile l’uniforme du Drakkar. Après seulement cinquante secondes jouées, les bleus enlevaient déjà le zéro de leur feuille de pointage. Le jeu de puissance de l’équipe locale concrétise également quelques minutes plus tard, lors de la première pénalité au Drakkar dans le match. En arrière 2-0, Baie-Comeau termine la période en arrière 15-2 au chapitre des tirs au but.

Giguère retrouve toutefois ses repères et parvient à limiter les dégâts, particulièrement en deuxième période, bien qu’il passe bien près de quitter la rencontre en raison de douleurs à la jambe. Son capitaine Shawn Pearson brise la glace pour Baie-Comeau, parvenant à faire dévier un tir de la ligne bleue derrière le gardien adverse. Après un troisième but inscrit par les Sags, Kyle Powers ramène son équipe à un but d’écart pour conclure l’engagement, un but marqué en avantage numérique.

Une troisième période complètement déjantée

Le sort semblait s’acharner sur un Drakkar qui, chaque fois qu’il se rapprochait à un but d’écart, voyait la troupe de Yanick Jean le distancer à nouveau, parfois à peine quelques secondes après une réussite. Durant cet interminable échange de buts, l’attaquant Kyle Powers a d’ailleurs complété son tour du chapeau.

Après avoir franchi le cap des cinq minutes à jouer, le Drakkar se rapprochait à nouveau à un but des Saguenéens. Le défenseur Alexis Mathieu trouvait le fond du filet sur un long tir après une mise au jeu remportée en zone offensive. Alors que six de ses coéquipiers se trouvaient sur la glace avec un peu plus d’une minute à disputer, Mattias Gilbert brise la séquence d’échanges de buts et crée l’égalité 6-6.

Le Drakkar n’a finalement eu besoin que de 32 secondes en période de prolongation pour repartir du Centre Georges-Vézina avec les deux points. Kieran Litterick a infligé le dernier coup, aidé de Gilbert et d’Alexis Michaud; ce dernier se faisant complice pour une troisième fois consécutive en quelques minutes.

Au tableau

À son septième départ cette saison, le jonquiérois Justin Giguère savoure enfin un premier gain. Il a aujourd’hui réalisé 43 arrêts sur 49 tirs en sa terre natale. Offensivement, outre les trois buts de Powers, Alexis Michaud a réussi quatre mentions d’aide, en plus de terminer la rencontre avec un différentiel de +3. Mattias Gilbert et Kieran Litterick ont pour leur part réussi un but et deux aides.

La première étoile de la rencontre a cependant été à l’attaquant vedette des Saguenéens Maxim Massé, en vertu d’une récolte de 2 buts et 3 mentions d’aide. Dans son filet pour un premier départ à domicile, le gardien Tomas Gagné n’a toutefois pas connu de succès, ne repoussant que 18 des 25 lancers de ses adversaires.

À venir

Les trois prochains matchs du Drakkar seront disputés au Centre Sportif Alcoa. Notamment, la puissante Armada de Blainville-Boisbriand sera de passage pour un programme double, les 12 et 13 décembre. Entre temps, les Sea Dogs de Saint John affronteront les Nord-côtiers le 10.