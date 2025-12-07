Le Tadoussacien Dany Nicolas en tournée sur la Côte-Nord

Après un été de spectacles et la sortie de son tout dernier album, Dany Nicolas entame une tournée avec le groupe punk-rock WD-40 qui le mènera à Sept-Îles et Baie-Comeau en février 2026.

L’auteur-compositeur-interprète Dany Nicolas originaire de Tadoussac avait lancé son dernier album durant l’été, Flagoss Garage.

Son troisième album solo a été résolument plus rock que ses derniers, lui qui a versé dans le folk pendant une bonne partie de sa carrière récente.

« Avant, je jouais souvent durant l’après-midi dans les événements et les festivals. Avec le nouvel album, j’ai fait des spectacles en soirée qui brassaient plus », raconte Dany Nicolas en entrevue avec Le Haute-Côte-Nord.

Flanqué de son collaborateur Sylvain Plante à la batterie, l’artiste tadoussacien opère en formule guitare-batterie avec un son bien gras et tout en distorsion.

Une tournée rock

La tournée a déjà trois dates de complétées à Québec, Drummondville et finalement Chicoutimi, ville d’origine des fondateurs du groupe WD-40 avec qui Dany Nicolas partage la scène.

« Ça s’est super bien passé jusqu’à maintenant, les gars sont super gentils et on s’entend bien », relate l’artiste.

Les deux groupes seront en spectacle le 27 et 28 février respectivement à Sept-Îles et Baie-Comeau. Les amateurs de gros rock seront comblés.

« Ça va être deux dates avec du rock bien déjanté », promet le Tadoussacien.

Ce dernier indique qu’il a d’ailleurs pris l’été pour consolider ses chansons, et qu’il a mis un peu moins d’emphase sur la fête et l’excès chaque soir de spectacle.

« Je me suis rendu compte qu’on est vraiment meilleur en spectacle. On se réveille en forme et on est motivé à monter sur scène pour donner un bon spectacle », fait-il savoir.

Nouveau matériel

Dany Nicolas indique que ses derniers mois ne l’ont pas mené bien loin de nouveau matériel pour un éventuel nouvel album.

« Ces temps-ci, je suis à fond dans l’écriture, et je suis déjà rendu à huit chansons pour un autre album », détaille-t-il.

« Le crayon se fait aller, et l’inspiration est là », ajoute l’artiste.

Ce dernier ne sait pas encore exactement quelle direction va prendre sa prochaine création, mais chose certaine, il veut demeurer dans ses puissantes racines rock.

« Je vais laisser l’écriture aller. Je n’ai pas d’intentions claires concernant le style musical exact, et je ne veux pas me mettre de contraintes », mentionne Dany Nicolas.