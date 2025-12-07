Plus de joueurs d’échecs à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 3:00 PM - 7 décembre 2025
Temps de lecture :

Le joueur du mois de novembre du Club d'échecs de Baie-Comeau est Bernis Fomazou.  Photo courtoisie

Le Club d’échecs de Baie-Comeau, qui se réunit du mercredi au samedi à la Maison Alpha ABC Côte-Nord, connaît une vague d’inscriptions cet automne. 

Le club est passé de 8 à 20 joueurs en peu de temps. Le président du club, Mario Turbis, se réjouit de voir cet engouement.

Il mentionne qu’il y a une belle ambiance et que de plus en plus de gens qui fréquentent la Maison Alpha ABC Côte-Nord viennent jouer.

Notons que le meilleur joueur du mois de novembre est Bernis Fomazou.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Retour du train de la SOPOR à Baie-Comeau

Entrepreneur à 17 ans : Caleb Chenard aiguise et affûte les couteaux des Baie-Comois

Le Tadoussacien Dany Nicolas en tournée sur la Côte-Nord

Lire également

Retour du train de la SOPOR à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Entrepreneur à 17 ans : Caleb Chenard aiguise et affûte les couteaux des Baie-Comois

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer