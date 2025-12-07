Plus de joueurs d’échecs à Baie-Comeau

Le Club d’échecs de Baie-Comeau, qui se réunit du mercredi au samedi à la Maison Alpha ABC Côte-Nord, connaît une vague d’inscriptions cet automne.
Le club est passé de 8 à 20 joueurs en peu de temps. Le président du club, Mario Turbis, se réjouit de voir cet engouement.
Il mentionne qu’il y a une belle ambiance et que de plus en plus de gens qui fréquentent la Maison Alpha ABC Côte-Nord viennent jouer.
Notons que le meilleur joueur du mois de novembre est Bernis Fomazou.
