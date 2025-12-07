Retour du train de la SOPOR à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 12:36 PM - 7 décembre 2025
Après quatre ans d’arrêt, la circulation ferroviaire reprend sur le boulevard Comeau, où la population est invitée à redoubler de prudence. Photo SOPOR

Le train de la Société du port ferroviaire de Baie-Comeau (SOPOR) recommencera à circuler sous peu sur le boulevard Comeau, un secteur où aucune activité ferroviaire n’a eu lieu depuis 2021.

La SOPOR lance un appel à la vigilance, rappelant que ce retour après quatre ans d’absence pourrait surprendre plusieurs usagers de la route, particulièrement près du passage à niveau situé à l’intersection du boulevard La Salle.

La reprise du service ferroviaire représente un changement notable pour les conducteurs, cyclistes et piétons qui s’étaient habitués à un corridor sans train. La SOPOR insiste sur l’importance de réapprendre les bons comportements à adopter aux passages à niveau afin d’assurer la sécurité de tous.

L’organisation précise que le passage à niveau du boulevard Comeau est doté de dispositifs de sécurité complets : feux clignotants, cloche, barrières et feux de circulation synchronisés.

Elle rappelle les règles essentielles :

• Dès l’activation des signaux : immobilisez-vous immédiatement derrière la ligne d’arrêt et la barrière. N’essayez jamais de traverser.
• Pendant le passage du train : restez à une distance sécuritaire et attendez patiemment. Le passage peut durer de 2 à 5 minutes.
• Après le passage : attendez que TOUS les signaux soient éteints et que les barrières soient complètement relevées.
• Soyez vigilants en tout temps : le train peut passer de 2 à 6 fois par jour, 7 jours sur 7, à des moments variables.

En parallèle à cette reprise, une bonne nouvelle se profile pour le milieu industriel. Le retour du train marque en effet la réouverture de la desserte ferroviaire et du centre de transbordement du parc industriel Jean-Noël-Tessier.

La SOPOR prévoit dévoiler prochainement l’ensemble des détails du projet, mais indique pour l’instant que ses efforts sont concentrés sur la sensibilisation du public et sur la sécurité.

La SOPOR, organisme à but non lucratif, a pour mission de connecter la Côte-Nord au réseau ferroviaire nord-américain grâce à des services intermodaux durables destinés au transport de marchandises.

