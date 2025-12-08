La MRC de Manicouagan veut mieux surveiller ses bureaux

La MRC de Manicouagan installera des caméras de surveillance à l’extérieur de ses bureaux administratifs, sur la rue Bossé, afin de renforcer la sécurité.

« Malheureusement, on a eu des petits incidents lors de la réalisation de nos travaux de rénovation, les portes étaient restées ouvertes », indique la directrice générale, Lise Fortin.

Le contrat pour l’acquisition et l’installation des caméras de surveillance est octroyé à VIP Télécom au montant de 6 984 $.

Programme d’ententes en patrimoine

Un montant de 150 898 $ est accordé à la MRC de Manicouagan de la part du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du Programme d’ententes en patrimoine (PEP).

L’objectif est de soutenir des actions municipales liées à la gestion durable et territoriale du patrimoine culturel et de préserver et la mise en valeur du patrimoine culturel.

La MRC avait à la base fait une demande de 270 346 $ au ministère.