Baie-Comeau : un raz-de-marée de votes pour les jouets écolos

Plus de 2 325 personnes se sont déplacées au Centre Manicouagan de Baie-Comeau pour voter pour leur création favorite parmi les 200 jouets conçus à partir de matériaux récupérés par des élèves du primaire.

L’exposition, présentée du 14 novembre au 7 décembre, mettait en valeur l’imagination et l’engagement environnemental des jeunes dans le cadre du projet L’atelier de jouets écolos du Père Noël.

Elle a suscité un vif intérêt : 2 326 votes ont été enregistrés pour déterminer le prix Coup de cœur du public. Le décompte a été réalisé par les élèves du groupe Évolution du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire.

C’est finalement la création numéro 107, réalisée par Juliette Brisson, Maeva Labrie et Coralie St-Laurent, élèves de cinquième année de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau, qui a remporté la faveur du public.

Le prix Coup de cœur du public a été attribué à la création réalisée par Juliette Brisson, Maeva Labrie et Coralie St-Laurent, élèves de cinquième année de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau Photo CSS de l’Estuaire

Un jury formé d’Éric Gagnon (Culture Côte-Nord), Dominic Martel (RGMRM), Patricia Lavoie (CSS de l’Estuaire) et Karine Bélisle (CSS de l’Estuaire) a également désigné les gagnants de deux catégories.

Au premier cycle, le prix a été attribué au tambour de l’équipe 101, composée de Élyane Lévesque, Rachel Lessard et Élianne Brassard de l’école Leventoux. Les membres du jury ont souligné « la simplicité de la création, son esthétisme, la qualité de l’exécution et son utilité en tant que maracas ».

Du côté des deuxième et troisième cycles, les jurés ont couronné la création numéro 12, un jeu d’échecs conçu par Lynvie Allouaka, Rosalie Deschênes et Lily-Rose Drouin de l’école Mgr-Bélanger. Ils ont mis de l’avant « l’esthétisme de ce magnifique jeu d’échecs, la qualité d’exécution, l’originalité de la création ainsi que son potentiel d’utilisation ».

Deux équipes se sont également distinguées : Tank de la paix, par Ludovic Martineau, Nohey Arsenault et Zack Parenteau de l’école Boisvert, dans la catégorie Deuxième et troisième cycle.

La création numéro 81, fabriquée par Liam Fournier et Mathias Houde de l’école Les Dunes de Pointe-aux-Outardes a aussi reçu une mention spéciale dans la catégorie premier cycle.

Sensibilisation et créativité

Initiée par Karine Bélisle, animatrice de développement personnel et d’engagement communautaire, l’activité rassemblait des élèves de la première à la sixième année provenant d’écoles de Ragueneau à Baie-Trinité.

Le projet visait à sensibiliser les jeunes à la surconsommation et à la protection de l’environnement, tout en stimulant leur créativité.

À la suite d’animations en classe portant notamment sur les inégalités d’accès aux jouets dans le monde, les enfants ont été invités à créer un jouet à l’aide d’éléments trouvés dans le bac bleu, dans la nature ou parmi des objets réutilisables provenant de l’école ou de la maison.

La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) a également fourni des matériaux utiles aux participants.