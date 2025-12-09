De Baie-Comeau en Haïti pour former 200 pompiers

De retour d’un séjour de deux semaines en Haïti, le Baie-Comois Olivier Gauthier a participé à la plus importante formation jamais offerte aux pompiers du pays, en plus de contribuer à un don majeur de matériel d’urgence.

Pendant deux semaines, le chef aux opérations de la sécurité publique et protection incendie de la Ville de Baie-Comeau a dirigé une équipe d’instructeurs canadiens mandatés par l’organisation privée CPSOTA, qui travaille depuis plusieurs années à renforcer les capacités en sécurité publique en Haïti.

« C’est la plus grosse formation qui s’est donnée jusqu’à maintenant pour les pompiers là-bas », raconte-t-il en entrevue avec Le Manic. L’initiative était accompagnée d’un don d’envergure. « Il n’y a jamais eu un don aussi gros d’un organisme privé canadien en Haïti pour la sécurité publique. »

En tout, 10 camions de pompiers et 10 ambulances ont été remis aux autorités haïtiennes. Une partie du matériel provenait du Québec, dont des équipements déclassés du service incendie de Baie-Comeau et un important lot fourni par l’entreprise baie-comoise Norderra provenant de l’ancienne brigade industrielle de Résolu.

Une mission bénévole et humanitaire

Ce n’est pas à titre de chef aux opérations que le Baie-Comois Olivier Gauthier a participé à cette mission, mais plutôt comme directeur de la formation, et ce, tout à fait bénévolement. Il était le seul représentant de la Côte-Nord parmi les quatre instructeurs de l’équipe.

La formation des premiers répondants, conçue sur mesure, portait sur les interventions d’urgence et les premiers soins. Le contexte exigeait de l’adaptation. « On ne peut pas faire un programme qui équivaut à un programme ici, ils ne sont pas rendus là. Le but, c’est de les sensibiliser et surtout d’être capables d’intervenir de façon sécuritaire. »

L’expérience avait une dimension humaine marquante. « Le pays vit de la misère, le pays est en pauvreté, il manque d’éducation, ils n’ont pas de formation, ils n’ont pas d’équipement », résume M. Gauthier. Malgré la situation difficile, les participants se sont démarqués par leur détermination.

« Ils ont le désir et la soif d’apprendre. Ils sont heureux avec rien. »

La reconnaissance a été immédiate. « Ils nous ont ovationnés à la fin de la formation tellement qu’ils sont contents d’être là. » Plusieurs hauts dignitaires ont aussi rencontré l’équipe canadienne, dont le ministre de l’Économie et des Finances, Alfred Fils Métellus.

Parmi les exemples marquants, le Baie-Comois raconte que certains pompiers devaient franchir près d’une heure de route dans des quartiers à risque pour assister aux cours. « Ils tiennent à être là parce qu’ils veulent apprendre. Il faut leur lever notre chapeau. »

Pas la première fois

M. Gauthier s’était déjà rendu en Haïti en 2019, mais la situation s’est nettement aggravée, a-t-il remarqué. « J’ai vécu plus le côté dangereux parce qu’il y a beaucoup de gangs là-bas. »

Cette fois, la formation se déroulait en ville, dans un complexe hôtelier, ce qui lui a permis d’être davantage exposé à la réalité locale et d’interagir avec les participants. Malgré les dangers, l’expérience a raffermi sa volonté de poursuivre l’engagement humanitaire. « C’est sûr, on est déjà en train de travailler des dossiers avec eux pour y retourner. »

Le pompier de formation, arrivé à Baie-Comeau en octobre 2024 après avoir travaillé à Trois-Rivières, voit dans ce rôle une occasion unique. « C’est de la belle expérience pédagogique, mais humaine aussi », conclut-il.