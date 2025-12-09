Décès à Port-Cartier : le BEI a remis son rapport au DPCP

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:58 AM - 9 décembre 2025
Le boulevard des Îles à Port-Cartier avait été bloqué lors de l’intervention du 18 avril 2025. Photo Sylvain Turcotte

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a complété son enquête sur le décès d’une personne à la suite d’une intervention de la Sûreté du Québec (SQ) survenue le 18 avril 2025 à Port-Cartier

Le BEI a transmis son rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) le 4 novembre 2025. Le rapport contient les déclarations des témoins et des personnes impliquées, ainsi que la preuve matérielle recueillie et les expertises s’y rattachant. C’est sur la base de ces informations que le DPCP déterminera s’il y a lieu de porter des accusations contre les policiers impliqués.

Rappelons que le 18 avril 2025, les policiers ont été appelés à intervenir pour une personne en crise qui aurait quitté un lieu muni d’une arme blanche. Afin de maîtriser l’individu, les policiers auraient utilisé à quelques reprises des armes à impulsion électrique. Par la suite, la personne aurait reçu les premiers soins des paramédics et aurait été transportée à un centre hospitalier où son décès a été constaté.

Le Bureau des enquêtes indépendantes a pour mission de faire la lumière complète sur les faits entourant l’intervention policière.

