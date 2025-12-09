Essipit refuse toute exploration minière dans son projet d’aire protégée

La Première Nation des Innus Essipit réaffirme haut et fort son refus de toute activité d’exploration minière dans le périmètre de son projet d’aire protégée Essipiunnu-Meshkanau, annoncé en 2023. Elle prévient également que tout développement minier ailleurs sur les terres du Nitassinan devra obligatoirement obtenir son consentement.

Elle appelle aussi Québec à assurer une cohérence entre protection du territoire et développement minier.

Dans un communiqué publié le 9 décembre 2025, le Conseil de la Première Nation déclare « s’oppose[r] fermement à toute activité d’exploration minière sur le territoire visé par son projet d’aire protégée Essipiunnu-Meshkanau. De plus, tout projet d’exploration minière dans les autres secteurs du Nitassinan, devra obtenir obligatoirement le consentement de notre Première Nation ».

L’organisation précise vouloir continuer d’assurer « l’équilibre entre le développement et la protection du territoire et de la biodiversité » et exige que les promoteurs rencontrent la Première Nation avant toute désignation de droit exclusif d’exploration ou tout projet nécessitant son approbation.

Selon la communauté innue, les promoteurs gagneraient à collaborer avec Essipit, notamment pour identifier des zones propices à l’exploration « exemptes de sites d’intérêts pour nos pratiques innu-aitun et d’initiatives de conservation de notre Première Nation ».

Le Conseil souligne que certains promoteurs se sont déjà engagés dans cette voie. « Nous avons amorcé avec eux un travail collaboratif et respectueux qui mènera à des précédents importants dans le domaine de l’exploration minière ainsi que dans le développement efficient du Nitassinan. »

La Première Nation interpelle également le gouvernement du Québec, notamment les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, afin d’assurer une cohérence entre objectifs de protection et promotion du potentiel minéral du territoire.

Elle rappelle que cette cohérence doit inclure « la considération pleine et entière des peuples autochtones et le respect de nos droits et de nos cultures ».

Essipiunnu-Meshkanau

Lancé publiquement le 29 novembre 2023, le projet d’aire protégée Essipiunnu-Meshkanau vise à protéger des lieux de pratique innue, des espèces culturelles importantes ainsi qu’un réseau d’habitats connectés s’étendant notamment sur une portion de l’aire de répartition du caribou forestier du Pipmuacan.

Le projet contribue également aux cibles de conservation de 30 % d’ici 2030 et bénéficie de l’appui de partenaires régionaux.

Face aux pressions liées à l’exploration minière, la Première Nation réitère son intention de protéger ce territoire avant que des activités puissent en compromettre l’intégrité. « Il est ainsi clair que notre Première Nation s’opposera fermement à tous développements miniers dans ce secteur », est-il indiqué.