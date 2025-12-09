Un appel à la patience des motoneigistes dans la Manicouagan

Oui, la neige nous est tombée dessus passablement tôt en ce début d’hiver 2025-2026. Eh oui, un bon couvert neigeux est déjà là. Mais non, pas question d’enfourcher notre motoneige pour s’élancer à l’assaut des sentiers fédérés. La patience est de mise, avertissent la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et l’Association des motoneigistes Manicouagan inc. (AMMI).

« Je sais qu’il y a de l’engouement. Tout le monde voudrait aller se lancer, mais je pense qu’il faut se calmer un peu. Il est tôt. Là, il commence à faire froid, mais il manque encore beaucoup de neige dans certains secteurs », mentionne Stéphane Desroches, directeur général de la FQCM.

Si l’épaisseur du tapis blanc peut être impressionnante en montagne, dit-il, il faut se rendre en montagne, ce qui n’est pas toujours évident au niveau des opérations.

M. Desroches invite les gens à consulter la carte interactive sur les conditions de sentiers ou encore à vérifier directement avec les clubs.

« Soyez patients, chers motoneigistes. Je sais qu’on est excités et qu’il y a eu de la neige, mais il n’y en a pas eu beaucoup encore à la grandeur de la province », insiste celui qui ajoute que les conditions sont loin d’être optimales.

Les débuts de saison riment souvent avec les premiers décès en motoneige et la fédération veut les prévenir coûte que coûte.

« On est dans un début de saison. Ça s’annonce bien, on va avoir en masse de temps pour faire de la motoneige », conclut le directeur général.

Dans la Manicouagan

Du côté de l’AMMI, on manque de neige pour amorcer la nouvelle saison sur les 240 km de sentiers fédérés sous sa responsabilité. Sentiers qui vont de la rivière Manicouagan à l’ouest jusqu’à la passerelle de la rivière Godbout à l’est, en passant par le lac Baleine au nord.

« Nous, c’est en montagne et c’est rocailleux. Il nous manquerait encore une bonne tempête pour dire qu’on serait capables d’ouvrir », indique Ghislain Gauthier, responsable des communications pour l’AMMI. Avec entre 25 et 30 cm de plus, l’ouverture serait peut-être possible, avançait-il en milieu de semaine dernière.

Les températures plutôt froides et la solidité du fond des sentiers le réjouissent cependant. Il dit se souvenir d’un certain début décembre des dernières années alors que les lacs étaient à l’eau claire.

Une chose est sûre, le club est fin prêt pour sa nouvelle saison. Les opérateurs des surfaceuses et des grattes n’attendent que le signal pour se mettre à l’œuvre.

La vérification de la signalisation en place a été faite. Et, au cours de l’automne, plusieurs travaux de correction de sentiers ont été réalisés à l’aide de machineries lourdes.

Rappelons que lors de la dernière saison, la patience des motoneigistes avait été mise à rude épreuve dans la Manicouagan puisqu’il leur avait fallu attendre au 20 janvier 2025 pour la première opération de surfaçage. La dernière, elle, a eu lieu le 9 avril.