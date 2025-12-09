Un incendie suspect ravage une résidence à Moisie

Par Emy-Jane Déry 8:57 AM - 9 décembre 2025
Une résidence de la rue Ambroise a été la cible d’un incendie suspect, le 8 décembre 2025, vers 23 h 30. Photo Sylvain Turcotte

Un incendie « d’origine suspecte » est survenu sur la rue Ambroise à Moisie, lundi soir. 

La Sûreté du Québec a été appelée vers 23 h 30, lundi soir. Un incendie « d’origine suspecte » est survenu sur la rue Ambroise. Personne n’a été blessé. L’enquête se poursuit, a indiqué le corps de police, qui refuse de donner davantage d’information pour l’instant. 

De nombreux événements en lien avec le crime organisé sont survenus dans le secteur, dans les dernières années.

Il y a notamment Jérémy Miller, 20 ans, qui a plaidé coupable pour introduction par effraction et d’avoir déchargé une arme à feu en lien avec des événements survenus également sur la rue Ambroise, en avril 2024. 

Quant à l’enquête préliminaire pour citer à procès trois individus accusés du meurtre au premier degré de Jimmy Maltais, retrouvé sans vie dans un incendie à Moisie en octobre 2024, elle se poursuivra les 9 et 13 février, devant la juge Louise Gallant.

Événements de coups de feu à Sept-Îles : un individu plaide coupable

