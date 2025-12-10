Le gouvernement lance une boussole citoyenne pour orienter l’énergie au Québec

La Boussole de l’énergie est le nouvel outil mis en place par le gouvernement du Québec. Le but : sonder la population pour son plan énergétique.

La ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette, et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, invitent la population à participer à un questionnaire.

La démarche vise à orienter les choix énergétiques et économiques du Québec pour les vingt-cinq prochaines années. Cette consultation mènera à la rédaction du Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE).

Le gouvernement indique vouloir connaitre les priorités des citoyens, mais aussi prendre en compte les « caractéristiques territoriales ».

« Tout en stimulant l’économie québécoise, le PGIRE proposera un cadre cohérent et mobilisateur pour réaliser une transition énergétique ordonnée, efficace et bénéfique pour toutes et tous », déclare Yves Montigny, qui a été responsable de la tournée Vision énergie.

Il précise que « le gouvernement a consulté des groupes ciblés de la population avec la tournée Vision énergie et poursuit sa démarche en vue d’établir un plan solide et structurant ».

Le dépôt final du PGIRE est prévu en avril 2026.

Toutes les informations sur la Boussole de l’énergie se trouvent ici : https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/energie/sources-energie/transition-energetique