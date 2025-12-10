Le pont qui enjambe la rivière du Remous sera fermé temporairement

La circulation sera interdite sur le pont H093-166 qui enjambe la rivière du Remous puisque le ministère des Ressources naturelles et des Forêts procédera, le 12 décembre, à sa fermeture temporaire.

Ce pont est situé au kilomètre 159 du chemin 901, sur les terres du domaine de l’État dans le territoire non organisé de la MRC de Manicouagan.

« Des travaux de réfection seront effectués par la compagnie forestière Domtar du 12 au 14 décembre 2025 », informe le MRNF dans un communiqué.

De l’affichage sera installé, à l’entrée du chemin 901 et au kilomètre 159, pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture temporaire du pont.

Le ministère invite les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Coordonnées du pont fermé

Pont H093-166

Situé sur la rivière du Remous

Longitude : -69,3863105′ O

Latitude : 50,0485918′ N

Période de fermeture : 12 au 14 décembre

Pour plus de renseignements, les citoyens peuvent communiquer avec l’unité de gestion de Manicouagan-Outardes.