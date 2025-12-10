Le pont qui enjambe la rivière du Remous sera fermé temporairement
Le pont est situé au kilomètre 159 du chemin 901, sur les terres du domaine de l'État dans le territoire non organisé de la MRC de Manicouagan. Photo Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
La circulation sera interdite sur le pont H093-166 qui enjambe la rivière du Remous puisque le ministère des Ressources naturelles et des Forêts procédera, le 12 décembre, à sa fermeture temporaire.
Ce pont est situé au kilomètre 159 du chemin 901, sur les terres du domaine de l’État dans le territoire non organisé de la MRC de Manicouagan.
« Des travaux de réfection seront effectués par la compagnie forestière Domtar du 12 au 14 décembre 2025 », informe le MRNF dans un communiqué.
De l’affichage sera installé, à l’entrée du chemin 901 et au kilomètre 159, pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture temporaire du pont.
Le ministère invite les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.
Coordonnées du pont fermé
Pont H093-166
Situé sur la rivière du Remous
Longitude : -69,3863105′ O
Latitude : 50,0485918′ N
Période de fermeture : 12 au 14 décembre
Pour plus de renseignements, les citoyens peuvent communiquer avec l’unité de gestion de Manicouagan-Outardes.