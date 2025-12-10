Stationnement gratuit offert aux motoneigistes à Tadoussac pour faciliter l’accès aux sentiers

Par Johannie Gaudreault 11:00 AM - 10 décembre 2025
Temps de lecture :

Le Club Tadoussac et l'Auberge La Tanière ont ouvert un nouveau stationnement gratuit destiné aux motoneigistes à Tadoussac. Photo courtoisie

Pour répondre aux enjeux de traversée du fjord et d’accès aux sentiers, le Club Tadoussac et l’Auberge La Tanière ouvrent un nouveau stationnement gratuit destiné aux motoneigistes, accessible sans obligation d’hébergement ni de consommation.

Les camionnettes et les remorques peuvent s’y stationner. Cette décision fait suite aux préoccupations croissantes liées à l’accès aux sentiers et aux difficultés de traversée du fjord évoquées dans les médias.

Situé directement sur la TQ-3 et accessible via la route 138, ce nouvel espace permet aux motoneigistes de stationner gratuitement et en toute sécurité grâce à un système de vidéosurveillance.

Les usagers peuvent ensuite partir directement en motoneige vers la Côte-Nord ou le Saguenay, tout en évitant les problématiques de traversée et les interruptions de service qui compliquent la saison depuis plusieurs années.

« Nous voulons que les passionnés de motoneige puissent continuer de découvrir la Côte-Nord sans contrainte. Le stationnement est gratuit, ouvert à tous, et notre objectif est de soutenir le tourisme hivernal, de générer et maintenir des emplois et d’offrir une alternative concrète aux enjeux actuels », explique Andy Proulx, directeur général du Club Tadoussac et de l’Auberge La Tanière.

L’initiative se veut un geste d’appui direct à la communauté motoneigiste ainsi qu’aux entreprises locales qui bénéficient de l’achalandage saisonnier. Le Club Tadoussac et l’Auberge La Tanière rappellent que les interruptions de traversier et les restrictions d’accès aux sentiers affectent l’expérience des milliers d’adeptes qui fréquentent la région chaque hiver.

« Tadoussac a toujours été une destination incontournable. Cette initiative vise à maintenir l’accessibilité, encourager l’achalandage et appuyer les milliers de motoneigistes qui font vivre notre région chaque hiver », mentionne l’entreprise touristique.

Le stationnement est ouvert depuis le 30 novembre, sans condition et accessible à tous.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Uashat aura son sapin inspiré de celui du Rockefeller Center à New York

Le CISSS de la Côte-Nord performe pour les chirurgies

Manicouagan : un don des Pineault-Perron qui rapporte gros

Lire également

Uashat aura son sapin inspiré de celui du Rockefeller Center à New York

Consulter la nouvelle

Le CISSS de la Côte-Nord performe pour les chirurgies

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer