Manicouagan : un don des Pineault-Perron qui rapporte gros

Un nouvel équipement médical est désormais disponible à l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau, grâce à un don de 10 000 $ de la famille Pineault-Perron offert en février 2025 lors du Grand bal de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

L’illuminateur de veines, explique l’organisme dans un communiqué, « permet d’améliorer le confort des patients, de faciliter les soins et d’offrir aux professionnelles et professionnels de la santé un outil leur permettant de travailler avec encore plus de précision et de sérénité ».

Cette acquisition est bien utile pour les bébés difficiles à piquer et pour les patients en oncologie, dont les veines sont souvent délicates à localiser. Elle contribue à offrir des interventions plus douces, efficaces et sécuritaires, souligne-t-on.

Le don offert par la famille de Baie-Comeau prend la forme d’un remerciement bien senti à Dre Valérie Therriault, plus particulièrement, mais aussi à l’ensemble du personnel de l’hôpital pour les soins prodigués à Richard Perron pendant son long combat contre la maladie. Combat qui a pris fin le 18 février 2025.

Profondément reconnaissante envers la généreuse famille, la Fondation insiste sur le fait que ce geste laissera un souvenir tangible de M. Perron.