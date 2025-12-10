Manicouagan : un don des Pineault-Perron qui rapporte gros

Par Charlotte Paquet 7:06 AM - 10 décembre 2025
Temps de lecture :

On reconnaît notamment sur la photo Nora Pineault et ses deux fils, ainsi que Dre Valérie Therriault et Chantale Asselin, directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan. Photo courtoisie

Un nouvel équipement médical est désormais disponible à l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau, grâce à un don de 10 000 $ de la famille Pineault-Perron offert en février 2025 lors du Grand bal de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

L’illuminateur de veines, explique l’organisme dans un communiqué, « permet d’améliorer le confort des patients, de faciliter les soins et d’offrir aux professionnelles et professionnels de la santé un outil leur permettant de travailler avec encore plus de précision et de sérénité ».

Cette acquisition est bien utile pour les bébés difficiles à piquer et pour les patients en oncologie, dont les veines sont souvent délicates à localiser. Elle contribue à offrir des interventions plus douces, efficaces et sécuritaires, souligne-t-on.

Le don offert par la famille de Baie-Comeau prend la forme d’un remerciement bien senti à Dre Valérie Therriault, plus particulièrement, mais aussi à l’ensemble du personnel de l’hôpital pour les soins prodigués à Richard Perron pendant son long combat contre la maladie. Combat qui a pris fin le 18 février 2025.

Profondément reconnaissante envers la généreuse famille, la Fondation insiste sur le fait que ce geste laissera un souvenir tangible de M. Perron.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

CHRONIQUE | 1 Nord-Côtier sur 4 est proche aidant

Baie-Comeau : un raz-de-marée de votes pour les jouets écolos

Aucune accusation contre les policiers après l’enquête sur un décès à Baie-Comeau

Lire également

CHRONIQUE | 1 Nord-Côtier sur 4 est proche aidant

Consulter la nouvelle

Baie-Comeau : un raz-de-marée de votes pour les jouets écolos

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer