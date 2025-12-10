Un élan de solidarité des paramédics de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 1:30 PM - 10 décembre 2025
Temps de lecture :

Voici les paramédics de Baie-Comeau présents lors de la journée de récolte. De gauche à droite, Cordelia Pomerleau-Cloutier, Stéphanie Côté, Laurence Picard et l'organisatrice de l'événement, Marie-Eve Imbeault. Photo courtoisie

Une initiative citoyenne menée par une paramédic de Baie-Comeau a permis d’amasser 1 932 $ et 516 denrées non périssables en seulement six heures grâce à l’appui de la population, d’IGA extra Marché Éric et Valérie et de l’employeur Paraxion.

Une première collecte de denrées organisée par Marie-Eve Imbeault et quelques collègues a connu un succès marquant le samedi 6 décembre. Les dons et les denrées ont été remis au Comptoir alimentaire L’Escale pour la confection des paniers de Noël.

L’initiative, qui prenait forme pour la toute première fois cette année, a été accueillie immédiatement par le commerce. « Ils ont tout de suite accepté de nous accueillir à leur magasin quand je leur ai exposé mon projet », se réjouit l’instigatrice de la collecte.

L’employeur des paramédics, Paraxion, s’était engagé à verser 1 $ par item récolté, ajoutant ainsi 516 $ à la contribution totale.

L’entreprise ambulancière offre également un montant supplémentaire de 3 000 $ à la caserne ayant amassé le plus grand nombre de denrées parmi toutes celles du réseau. Grâce à cette performance, le don total remis à L’Escale par l’équipe baie-comoise s’élève à 4 676 $.

Une somme de 4 676 $ a été remise au Comptoir alimentaire l’Escale par les paramédics de Baie-Comeau. Photo courtoisie

Pour les organisateurs, cette réussite dépasse toutes les attentes. « Pour une première expérience pour nous, c’est une belle victoire », affirme Marie-Eve Imbeault.

« Nous sommes très fiers d’avoir pu apporter cette belle contribution pour les gens dans le besoin de notre communauté et nous serons assurément au rendez-vous l’an prochain pour essayer de battre notre récolte », ajoute-t-elle.

La collecte de dons et de denrées a surpassé les attentes de l’organisatrice Marie-Eve Imbeault, qui remercie les généreux donateurs ainsi que les partenaires. Photo courtoisie

