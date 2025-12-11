Des colonnes de glace dans le ciel de Port-Cartier

Les éléments de la nature étaient réunis dans le secteur de Gallix/Port-Cartier, le 10 décembre, pour la présence de colonnes de glace.

Une atmosphère très stable, beaucoup d’humidité et une température généralement entre moins 10 et moins 20 permettent la formation de cristaux de glace, a expliqué Serge Besner, météorologue pour Environnement Canada.

Les différentes sources de lumière permettent d’illuminer les cristaux.

M. Besner parle d’un phénomène fréquent, surtout avec le fleuve à proximité, et qu’on soit tôt en hiver.

« La température du fleuve est assez douce, ce qui devient une source d’humidité pour l’atmosphère », mentionne le spécialiste.