Des colonnes de glace dans le ciel de Port-Cartier

Par Sylvain Turcotte 10:53 AM - 11 décembre 2025
Une photo prise par Francis Dufour le 10 décembre, en soirée, depuis la plage de Gallix, et qui montre d’étonnantes colonnes s’élevant au-dessus de Port-Cartier. Photo gracieuseté FrancisDufour.ca Photographe

Les éléments de la nature étaient réunis dans le secteur de Gallix/Port-Cartier, le 10 décembre, pour la présence de colonnes de glace.

Une atmosphère très stable, beaucoup d’humidité et une température généralement entre moins 10 et moins 20 permettent la formation de cristaux de glace, a expliqué Serge Besner, météorologue pour Environnement Canada. 

Les différentes sources de lumière permettent d’illuminer les cristaux.

M. Besner parle d’un phénomène fréquent, surtout avec le fleuve à proximité, et qu’on soit tôt en hiver. 

« La température du fleuve est assez douce, ce qui devient une source d’humidité pour l’atmosphère », mentionne le spécialiste.

