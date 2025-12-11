La Fondation Alcoa vient en aide au Cégep de Baie-Comeau 

Par Karianne Nepton-Philippe 2:52 PM - 11 décembre 2025
Temps de lecture :

Michel Couillard, directeur général de l'Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, et Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Après un gel de recrutement, des réformes en immigration et des compressions budgétaires; le Cégep de Baie-Comeau avait besoin d’aide. Son équipe s’est tournée vers la Fondation Alcoa, qui a répondu présente pour une aide financière de 150 000 $ US sur trois ans. Cela bénéficie déjà à l’établissement. 

« Ça a déjà eu un impact sur nos équipes sportives. On a une équipe de volleyball féminine de plus, pour laquelle on n’aurait pas eu les moyens normalement », mentionne Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau. 

Elle précise que le soutien de la Fondation Alcoa se révèle être un levier important pour tous les objectifs du Cégep, comme pour le recrutement des étudiants à l’échelle locale, provinciale et internationale.

Mme Couturier mentionne aussi que le financement pourra les aider à diversifier l’offre de formations, développer son offre d’activités sportives et socioculturelles et accroitre le sentiment d’appartenance de la communauté.

« Nous avons beaucoup de demandes via la Fondation Alcoa et quand nos priorités convergent, surtout en éducation, on aime s’impliquer et aider nos partenaires », soutient pour sa part Michel Couillard, directeur général de l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau. 

Le soutien de la Fondation Alcoa permettra la mise en œuvre de plusieurs initiatives pour renforcer l’attractivité de l’établissement dans le contexte économique et démographique actuel.

Cela inclut l’ajout de l’équipe féminine de volleyball, la cérémonie de fin d’études, l’organisation d’une compétition intercollégiale de danse, la création de vêtements à l’effigie du Cégep et encore plus. 

