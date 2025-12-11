La poudre à canon prend d’assaut le Musée de la Côte-Nord

Edmond Sauvé 9:36 AM - 11 décembre 2025
Temps de lecture :

La salle d'exposition de Poussière et lumière, dans sa forme originale à Sherbrooke. On peut y voir les pions utilisés dans le jeu grandeur nature, dont le patriote qui symbolise Jean-Olivier Chénier. Photo Karine Couillard

L’exposition hivernale du Musée de la Côte-Nord se consacre à la poudre noire, de sa fabrication jusqu’à son utilisation bien souvent explosive.

L’histoire de notre région est liée à la poudre noire, le plus vieil explosif connu, car c’est à la suite du perfectionnement des techniques d’explosion que plusieurs sites miniers ont pu être exploités initialement.

C’est ce qu’on découvre dans l’exposition Poussière et lumière, qui débute jeudi, au Musée de la Côte-Nord, à Sept-Îles. On a fait sauter des montagnes grâce à cette poudre, on s’est aussi beaucoup battu.

« Le patriote Jean-Olivier Chénier a enrôlé plusieurs miliciens fidèles à sa cause pour piller les comptoirs de la Baie d’Hudson et y voler la poudre à canon », détaille Tatum Milmore, agente en éducation au Musée de la Côte-Nord.

Tatum Milmore, agente en éducation au Musée de la Côte-Nord, devant l’agora de l’établissement. Photo Edmond Sauvé

Avec ses collègues, elle a mis en place cette exposition qui se présente comme un voyage à travers les siècles, de l’Orient à l’Occident.

Canons et mousquets

On pourra y admirer plusieurs reproductions d’objets chinois anciens, de canons et de mousquets.

Car la poudre noire, ce mélange de salpêtre, de soufre et de charbon de bois inventé par les Chinois il y a plus de 1000 ans, a eu plusieurs usages. Les inventeurs, qui voulaient procurer l’immortalité à leur empereur ne se doutaient pas que cette invention allait encore être utilisée à des fins militaires. Le florentin Léonard de Vinci s’est beaucoup intéressé à cette poudre mystérieuse capable de fendre la pierre.

L’exposition Poussière et lumière, produite par le Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke, retrace la genèse de cette substance et l’impact majeur qu’elle a eu dans nos sociétés.

Pour tous

« Les passionnés d’histoire comme les amateurs de technologie seront servis ! », s’exclame Tatum Milmore. Les enfants pourront aussi y trouver leur compte, en partie grâce à l’intégration de multiples zones immersives, où tous les sens sont sollicités.

Au centre de l’exposition, les visiteurs incarneront les différents personnages ayant eu un rôle dans la poudre noire, par le biais d’un jeu grandeur nature. 

L’exposition sera ouverte au public du 11 décembre 2025 au 26 avril 2026. 

