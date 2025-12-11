La RBMU dévoile l’Édifice Pierre-Frenette

Le siège social de la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU) porte maintenant le nom Édifice Pierre-Frenette. Ce changement est un hommage à M. Frenette, un bâtisseur de l’organisation.

Pierre Frenette, historien nord-côtier, s’est engagé dès la création de la RBMU. Il a joué un rôle crucial dans la désignation de Manicouagan-Uapishka à titre de région de biosphère de l’UNESCO.

Il était membre du tout premier conseil d’administration en 2003, et y a siégé jusqu’à son décès en 2011.

C’est pourquoi la RBMU a tenu à lui rendre cet hommage en tenant un évènement le 8 décembre, en compagnie de la famille de M. Frenette et des partenaires des débuts de l’organisation.

En plus de célébrer cet héritage, c’était l’occasion pour l’organisation d’inaugurer de nouveaux espaces de travail, pensés pour être plus accueillants et fonctionnels.