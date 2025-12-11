Québec octroie un demi-million de dollars à AquaBoréal 

AquaBoréal obtient un appui financier d’un demi-million de dollars dans le cadre du Plan d’action nordique 2023-2028 qui lui permettra d’accélérer la mise en œuvre de son projet visant la production annuelle de 10 000 tonnes de saumon québécois.

L’entreprise basée à Baie-Trinité franchit une nouvelle étape dans son développement avec cette aide financière annoncée le 11 décembre provenant du gouvernement du Québec via l’Entente financière entre le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et la Société du Plan Nord (SPN) 2023-2028.

Ce financement permettra d’accélérer les phases de production et de transformation du projet d’AquaBoréal, dont l’objectif est d’atteindre une production annuelle de 10 000 tonnes de saumon de table entièrement destiné au marché québécois.

L’entreprise mise sur Baie-Trinité qui figure parmi les meilleurs lieux d’élevage au monde « grâce à la qualité de son eau salée issue du golfe du Saint-Laurent », dit-elle dans un communiqué.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de diversifier l’économie bioalimentaire nordique, d’accroître l’autonomie alimentaire du Québec et de favoriser les pratiques durables en aquaculture.

« Cet appui représente une étape structurante pour réaliser notre vision d’une aquaculture durable et locale, et contribuer ainsi à la vitalité économique et alimentaire des régions nordiques. Beaucoup de travail reste à faire pour réaliser le projet, mais cet appui constitue un pas de plus vers l’autosuffisance en saumons du Québec », déclare Léopold Landry, président d’AquaBoréal.

Le gouvernement du Québec rappelle que le Plan d’action nordique 2023-2028 est doté d’investissements totalisant plus de 2,57 milliards de dollars. Coordonné par la SPN, il vise notamment à soutenir les activités bioalimentaires nordiques et à accroître l’attractivité des territoires.

Dans ce contexte, le projet d’AquaBoréal répond pleinement aux objectifs de l’orientation 2 du plan, qui mise sur le développement durable de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits bioalimentaires nordiques.

« Le Québec a tout ce qu’il faut pour se distinguer dans le secteur des pêches et de l’aquaculture. En soutenant un projet comme celui d’AquaBoréal, on mise clairement sur la diversification de nos produits marins et sur l’innovation d’une production locale. C’est une façon concrète de renforcer notre autonomie alimentaire, tout en créant de la valeur dans nos régions nordiques », souligne le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Donald Martel.

Quant à Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, il croit que « ce projet répond à notre objectif commun : diversifier l’économie bioalimentaire nordique et renforcer l’autonomie alimentaire du Québec ».

Fondée en 2021, AquaBoréal propose un modèle d’aquaculture terrestre circulaire fondé sur la technologie RAS utilisant l’eau salée du golfe du Saint-Laurent, une approche unique à l’échelle mondiale.

Rappelons que l’entreprise a par ailleurs complété, en septembre 2025, les audiences publiques du BAPE « avec succès », selon elle.