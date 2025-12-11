Une proposition du conciliateur a été acceptée à la Société des traversiers du Québec

Par La Presse Canadienne 8:00 AM - 11 décembre 2025
Temps de lecture :

Le F.-A.-Gauthier. Photo archives

Quelque 200 employés des traverses Québec-Lévis et Matane-Baie-Comeau-Godbout, ainsi que de l’atelier de réparation navale de Québec, ont approuvé la recommandation du conciliateur visant à renouveler leur convention collective.

La convention collective de ces syndiqués de la Fédération des employés des services publics, affiliée à la CSN, était échue depuis le 1er avril 2023.

Le syndicat rapporte que le nouveau contrat de travail comprendra des augmentations salariales de 17,4 % sur cinq ans, comme ce qui a été accepté par l’ensemble des salariés des secteurs public et parapublic.

Il ajoute avoir obtenu une augmentation supplémentaire de 2 % pour la sixième année de la nouvelle convention collective.

Selon le syndicat, le nouveau contrat de travail comprendra aussi des bonifications des échelles salariales, des primes, des vacances et des assurances collectives.

Ces travailleurs ont tenu plusieurs journées de grève dans les derniers mois. Ils ont notamment débrayé pendant les deux dernières éditions du Festival d’été de Québec.

Les travailleurs concernés sont des employés qu’on appelle «non brevetés», c’est-à-dire des matelots, des amarreurs et des membres du personnel à quai.

Les employés «non brevetés» affiliés au Syndicat des Métallos, qui travaillent sur d’autres traverses, ont renouvelé leur propre convention collective l’été dernier.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Québec octroie un demi-million de dollars à AquaBoréal 

Baie-Comeau : un bel honneur pour Marie-Lune 

Le pont qui enjambe la rivière du Remous sera fermé temporairement

Lire également

Québec octroie un demi-million de dollars à AquaBoréal 

Consulter la nouvelle

Baie-Comeau : un bel honneur pour Marie-Lune 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer