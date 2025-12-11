Une récolte de podiums pour les patineuses de Baie-Comeau

Les patineuses du Club de patinage artistique de Baie-Comeau ont multiplié les présences sur le podium lors de l’Invitation Lac au Fjord, tenue à Chicoutimi du 5 au 7 décembre. Elles se sont démarquées dans plusieurs catégories, autant chez les plus jeunes que dans les niveaux Star.

Dès les premières épreuves, les représentantes baie-comoises ont démontré leur constance et leur préparation.

Dans les catégories Sans limites, la délégation a particulièrement brillé. Lily Allard a remporté l’or chez les Sans limites moins de 8 ans. Chez les Sans limites moins de 9 ans, Clara Tardif est montée sur la plus haute marche du podium, suivie de Penelope Gauthier, médaillée d’argent, et de Justine Plourde, qui a décroché le bronze.

Les performances ont également été impressionnantes dans les niveaux Star. En Star 5 moins de 13 ans, groupe 1, Sofia Thibault a décroché l’or, Eliane Martel l’argent, et Olivia Perron a terminé 5e.

En Star 5 moins de 10 ans, Romy Lefrançois a obtenu une médaille de bronze, suivie de Julia Morin, 6e. En Star 5 plus de 13 ans, messieurs, Jérémy Lemieux a remporté l’or.

Toujours en Star 5, mais plus de 13 ans, groupe 2, Zoé Gagnon a mis la main sur l’argent. Elle a également signé une deuxième place en Star 5 artistique.

Du côté des Star 6, Léa-Jade Desbiens est montée sur la troisième marche du podium, alors que Lily-May Plamondon a pris le 6e rang. Les deux patineuses ont aussi évolué en Star 7, où Léa-Jade Desbiens a décroché l’argent et Lily-May Plamondon a terminé 7e.

En Star 4 moins de 10 ans (groupe 1), Alexia Béland s’est classée 5e. En Star 5 moins de 13 ans (groupe 2), Anne-Sophie Lemieux, Lenka Bouchard et Adèle Simard ont respectivement terminé 7e, 8e et 9e.

La progression s’est également fait sentir dans les niveaux d’entrée. En Star 2, Océane Morneau a représenté le club, tandis qu’en Star 3, Anaïs St-Laurent et Gabrielle Lemieux ont livré de solides prestations.

Enfin, le groupe Relève, composé d’Anna Desjardins, Livia Morin, Elisabeth Émond, Julia Launière et Hally Barthell, a fièrement porté les couleurs du club en mettant la main sur des rubans.

Le Club de patinage de Baie-Comeau poursuivra maintenant sa préparation en vue des prochaines compétitions hivernales. Du 11 au 14 décembre, les Championnat de la section Québec – Sans Limites à Novice prennent place à Sherbrooke.