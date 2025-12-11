Véhicules hors route : deux bénévoles de la Manicouagan récompensés

Par Karianne Nepton-Philippe 9:51 AM - 11 décembre 2025
Temps de lecture :

Pascal Morneau (lauréat VTT), Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable et Daniel-Louis Lapointe (lauréat motoneige). Photo Luis Dion-Dussault

Le gouvernement du Québec rend hommage à 29 bénévoles adeptes de motoneiges et de véhicules tout-terrain. Daniel-Louis Lapointe et Pascal Morneau, bénévoles de la Manicouagan, ont été reconnus la 16édition du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR). 

Daniel-Louis Lapointe est bénévole au Club de motoneige Les Bolides de Ragueneau depuis environ 40 ans.

Dès le départ, il a mis beaucoup de temps à créer des sentiers à proximité du village et à structurer le fonctionnement du club.

Ce dernier offre aussi ses équipements pour améliorer et déboiser les sentiers et pour installer de la signalisation.

Au travers des années, il a aidé à l’organisation de nombreuses activités de financement ainsi qu’à la mise en place de la passerelle Manicouagan.

De son côté, Pascal Morneau donne de son temps au Club Manic Quad depuis 2013. Plusieurs considèrent qu’il a joué un rôle essentiel dans la renaissance du Club au cours des dernières années.

Son implication dans les divers projets de l’organisation et son travail ont permis d’entretenir, de remettre à niveau et même d’étendre le réseau de sentiers. Grâce à ses efforts, les membres disposent de sentiers attrayants et sécuritaires.

Pour le député Yves Montigny, le travail de ces deux bénévoles est essentiel afin d’assurer la fluidité et la sécurité sur nos sentiers peu importe la saison. « Merci à M. Morneau et à M. Lapointe d’être présent pour soutenir leur organisation respective, tout en étant innovant et polyvalent dans leurs fonctions », affirme-t-il.

Souligner les bénévoles

Le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route vise à souligner le travail de bénévoles qui se sont démarqués par leur engagement dans leur communauté et par leurs actions.

L’aide financière de près de 16 M$ prévue pour l’année financière 2025-2026. Ces sommes proviennent du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain et du Programme d’aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec.

Un montant d’environ 3,4 M$ sera disponible dans le cadre du Programme d’aide financière aux véhicules hors route – Infrastructures et sécurité.

Voici les 29 bénévoles qui ont été récompensés par le gouvernement du Québec, dont deux de la Manicouagan. Photo Luis Dion-Dussault

