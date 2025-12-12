Nov’Homme-Burger 2025 : les gagnants sont dévoilés

Du 1er au 30 novembre, neuf restaurants de la Haute-Côte-Nord et de la Mnicouagan ont rivalisé d’imagination en proposant leur version du Nov’Homme-Burger, tout en remettant 2 $ par unité vendue au Fonds Ils Centraide.

La première édition du Nov’Homme-Burger a été orchestrée par Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan et Homme aide Manicouagan pour soutenir les hommes de la région vivant une situation de vulnérabilité.

La réponse du public a été qualifiée d’exceptionnelle par les organisateurs, confirmant l’importance de s’unir pour soutenir les hommes confrontés à la détresse, à l’isolement ou à des périodes de transition difficiles.

Les grands gagnants 2025

Le titre du plus grand nombre de burgers vendus revient au Resto-Pub Ancien Magasin Général de Godbout, qui a su mobiliser sa clientèle grâce à une campagne soutenue, des soirées spéciales et une présence marquée sur les réseaux sociaux.

Du côté du meilleur burger, le vote populaire a tranché en faveur du Petit Goûter de Baie-Comeau, dont la création a séduit par son goût et son originalité.

« Ces résultats témoignent non seulement du talent de nos restaurateurs locaux, mais aussi de l’enthousiasme de la population à soutenir une cause qui touche de près de nombreux hommes de notre communauté », témoigne Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

Le meilleur burger est revenu au restaurant Le Petit Goûter de Baie-Comeau. Photo Johannie Gaudreault

Un impact direct pour les hommes de la région

Au-delà de la compétition amicale, l’initiative a mis en lumière la santé mentale masculine, un enjeu encore trop souvent entouré de tabous. La première mouture du Nov’Homme-Burger a permis d’amasser 4 951 $, une somme portée à 5 000 $ grâce à la contribution de Francis Barabé.

Ces fonds serviront à soutenir des programmes régionaux visant à prévenir la détresse, briser l’isolement et offrir un accompagnement essentiel aux hommes en difficulté.

« Cette mobilisation collective démontre que, lorsqu’une communauté se rassemble autour d’une cause, il devient possible de créer un réel changement et de renforcer le réseau de soutien offert aux hommes de la région », soulignent les organisateurs.

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan et Homme aide Manicouagan tiennent à remercier chaleureusement les neuf restaurateurs participants ainsi que les citoyens ayant encouragé l’événement et tous ceux qui soutiennent le Fonds Ils Centraide.