Un agent correctionnel agressé par un détenu au pénitencier de Port-Cartier
Un agent correctionnel a été agressé par un détenu au pénitencier de Port-Cartier Photo Emy-Jane Déry
Un agent correctionnel au pénitencier de Port-Cartier a été la cible d’une agression de la part d’un détenu.
L’événement s’est produit jeudi vers 12h. L’agent a subi des blessures mineures, selon la Sûreté du Québec. L’enquête est terminée et le dossier a été transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales qui devraient déposer des accusations.
