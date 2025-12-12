Zone de chantier réduite pour aider au déneigement

Le paysage entourant le site du projet d’expansion du Groupe JGS, propriétaire du Grand hôtel, a changé ces dernières semaines afin de faciliter le déneigement du centre-ville du secteur Marquette à Baie-Comeau.

Entourée de clôtures qui ratissaient passablement large, la superficie de la zone de chantier a été réduite au minimum, de façon à permettre l’accès aux véhicules de déneigement pour les prochains mois.

Des cônes orange et un ruban apparaissent désormais sur la devanture de l’immeuble du 67-71, place La Salle. Même chose pour un petit espace situé sur le côté, après le déplacement de véhicules et autres matériels qui s’y trouvaient.

« Afin de pouvoir procéder au bon déneigement de place La Salle et du lieu du chantier, on a tout simplement demandé bien gentiment à notre citoyen corporatif de pouvoir retirer ses clôtures afin qu’on puisse faire le déneigement adéquatement », souligne l’agent aux communications de la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand, en notant l’excellente ouverture reçue.

Ce dernier précise que le nouvel aménagement assure également l’accès au chantier, qui aurait pu devenir difficile après deux ou trois bonnes bordées de neige.

Le chantier de construction d’un hôtel de 39 chambres dans un bâtiment désaffecté du centre-ville du secteur Marquette est inactif depuis quelques mois. Malgré de nombreuses tentatives effectuées ces dernières semaines, Le Manic a été incapable de faire le point sur le projet avec un porte-parole du Groupe JGS, propriétaire des lieux.

Selon l’échéancier de départ, le projet de 5 M$ devait se terminer à temps pour la saison touristique 2025. Dans une publication du 8 novembre 2024 sur ses réseaux sociaux, la Ville se réjouissait du début lancement du chantier, tout en invitant sa population à la prudence à proximité de la zone de travaux.