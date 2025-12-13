Deux blessés graves dans un accident à Baie-Comeau

Par Emy-Jane Déry 7:26 PM - 13 décembre 2025
Temps de lecture :

Photo : archives

Deux personnes ont été gravement blessées dans une collision survenue vers 17 h, à Baie-Comeau.

L’événement s’est produit dans le secteur de la côte du cimetière. La Sûreté du Québec précise qu’on ne craint pas pour la vie des personnes blessées.

La circulation a été perturbée, le temps de récupérer les deux véhicules impliqués.

Vers 19 h, elle avait repris normalement.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un grand concert de Noël signé l’École de musique Côte-Nord

Du hockey de rue revisité en 2026 au profit de Centraide HCN Manicouagan

Pessamit promet tout un spectacle de Noël

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un grand concert de Noël signé l’École de musique Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Du hockey de rue revisité en 2026 au profit de Centraide HCN Manicouagan

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer