Du hockey de rue revisité en 2026 au profit de Centraide HCN Manicouagan

Le Tournoi de hockey de rue au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan sera de retour en janvier 2026, un retour marqué de moult nouveautés.

Chapeauté par un tout nouveau comité organisateur, l’événement-bénéfice s’amènera avec une vision renouvelée et des façons de faire inédites « destinées à dynamiser l’expérience pour les participants comme pour les spectateurs », précise un communiqué.

Le rendez-vous est fixé le 24 janvier dans le stationnement des Galeries Baie-Comeau. Joueurs, familles, entreprises et citoyens se rassembleront avec un seul objectif : soutenir les actions de Centraide dans sa lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Parmi les nouveautés du tournoi, on peut déjà penser à une ambiance revisitée, de nouvelles zones d’animation, une expérience améliorée pour les équipes et une soirée festive avec DJ Slater.

Équipes entreprises

Aussi, pour une première fois, des équipes entreprises seront de la partie, en ce sens que des entreprises pourront inscrire leur propre équipe. Les organisateurs y voient plusieurs avantages, notamment le renforcement de la cohésion entre collègues et la fierté de porter les couleurs de son milieu de travail.

C’est d’ores et déjà le temps de former les équipes en vue de s’inscrire via la billetterie en ligne au coût de 350 $, dont un don de 100 $ pour la cause. Les équipes non associées à une entreprise sont aussi invitées à s’inscrire au coût de 250 $ par la billetterie en ligne de la page Facebook, accessible dès le 17 décembre.

Les contributions donneront accès au souper et à la soirée festive pour les quatre joueurs ou joueuses de chaque équipe (mineurs non admis). Il sera aussi possible de participer uniquement à la soirée festive au coût de 30 $.

Les catégories masculin, féminin participation et féminin compétition seront à l’enjeu du tournoi.

Mousser la récolte

Autre nouveauté de 2026, les équipes pourront lancer une campagne de financement sur la plateforme Zeffy. Elles auront ainsi la possibilité de mobiliser leur entourage, par le partage d’un lien personnalisé, pour bonifier la récolte de dons au profit de Centraide. L’équipe ayant amassé la plus haute somme recevra un prix spécial lors de la soirée festive.

L’édition 2025 de l’événement avait permis d’amasser 12 135 $.

Le comité organisateur recherche des bénévoles. Les personnes intéressées doivent s’adresser par courriel à adjoint@centraidehcnmanicouagan.ca.

L’organisation tient à souligner l’implication et le dynamisme d’une nouvelle membre, Aryanne St-Louis, pour sa contribution majeure à une édition 2026 renouvelée.

Le Tournoi de hockey de rue est présenté par Réfrigération Gagnon et Cargill et de nombreux partenaires.