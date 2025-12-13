Pessamit promet tout un spectacle de Noël

Pessamit se prépare pour la sixième édition de son spectacle Nipaiamianan, diffusé en grande première le 18 décembre, à 17 h, sur la chaîne YouTube de Teueikan Média. Six artistes émergents de la communauté s’y produiront, en plus de Bryan André, tête d’affiche et membre de la communauté innue de Matimekush-Lac-John, à Schefferville.

Nipaiamianan, soit la traduction de Noël en langue innue, offrira des prestations de Martin Bacon et de Geneviève et Paskale Ashini, ainsi que de Jean-Louis Vallée, Shanyss et Lucas Petiquay.

Tous en seront à leur première participation, sauf le duo mère-fille dont la contribution de 2024 avait été très appréciée, selon Olivier Bacon-Jourdain, de Teueikan Média et chef d’orchestre de l’événement.

Comme il l’explique au bout du fil, Nipaiamianan est enregistré sans public dans un chalet situé sur le territoire de la communauté depuis quatre ans. La captation a été faite il y a un peu plus d’un mois.

« On trouve que ça fait une belle ambiance pour les enregistrements. Ce n’est jamais en direct. C’est une captation enregistrée, montée et diffusée dans le temps de Noël », précise le porte-parole.

D’une édition à une autre, la durée du spectacle oscille autour d’une heure. La majorité du répertoire de 2025 sera constituée de chansons de Noël interprétées en langue innue, avec un accompagnement musical assuré pour une quatrième année consécutive par un groupe du studio de Makusham musique de Maliotenam.

En vedette cette année, Bryan André évolue depuis une trentaine d’années dans l’univers musical innu. Il sera accompagné de sa nièce, Shuni Gauthier-André. Ensemble, ils interpréteront notamment de magnifiques chansons de Noël tirées d’un album de Florent Vollant.

« J’invite les autochtones, les allochtones à regarder ça. C’est chaleureux, c’est de la musique. Même si c’est en innu, les gens vont reconnaître les airs des chansons de Noël », lance chaleureusement M. Bacon-Jourdain.

Petite histoire

Le spectacle de Noël en innu est né en 2020 dans un souci de se rassembler malgré les restrictions sanitaires. « C’était une façon de rassembler tout le monde qui était enfermé dans leur maison durant la pandémie. Nous autres, les Innus, on adore les soirées rassembleuses et c’était une manière de rejoindre tout le monde de manière virtuelle », poursuit l’organisateur.

En 2020 et 2021, seuls des artistes émergents de Pessamit étaient de la partie. Ensuite, d’autres se sont greffés à l’aventure, après qu’un constat ait démontré que Nipaiamianan rejoignait non seulement des gens de Pessamit, mais aussi d’autres communautés un peu partout au Québec.

En 2022, le groupe Maten avait été en vedette. L’année suivante, c’était le groupe Ninan et, en 2024, Scott-Pien Picard.

Soulignons que le spectacle de Noël est présenté par le secteur Culture, Sports et Vie communautaire ainsi que par Santé et Mieux-être, deux organisations de Pessamit.