Un grand concert de Noël signé l’École de musique Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 13 décembre 2025
Temps de lecture :

Le traditionnel concert de Noël de l'École de musique Côte-Nord aura lieu le 21 décembre. Photo ÉMCN

L’École de musique Côte-Nord prépare un grand concert de Noël qui réunira élèves, professeurs et jeunes talents régionaux. Un programme varié, allant des classiques du temps des fêtes au rock québécois, attend le public.

L’École de Musique Côte-Nord convie la population à son traditionnel concert de Noël, qui se tiendra le dimanche 21 décembre, à 14 h, au Centre des arts de Baie-Comeau. L’événement donnera officiellement le coup d’envoi aux célébrations régionales de fin d’année.

Le spectacle mettra en lumière le travail des élèves et professeurs de l’établissement, qui offriront un répertoire « varié et coloré » mêlant incontournables du temps des fêtes et œuvres modernes. Les styles se succéderont, du classique au populaire, en passant par des accents rock, grâce à une instrumentation diversifiée : violon, piano, guitare, violoncelle, batterie et chant.

Parmi les pièces annoncées, le public pourra entendre The Christmas Song, Mary, Did You Know?, Noël blanc, Greensleeves et Hallelujah.

Les élèves de Jasmine Perron, membres de l’orchestre préparatoire et intermédiaire de l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau, monteront également sur scène pour présenter « de magnifiques pièces de Noël spécialement préparées pour l’occasion ».

En complément, le Groupe Rock de l’École de musique proposera notamment une interprétation de la chanson Edgar de Jean Leloup. Les billets sont en vente à la billetterie du Centre des arts de Baie-Comeau.

Une instrumentation diversifiée (violon, piano, guitare, violoncelle, batterie et chant) attend le public. Photo ÉMCN

