Hockey d’élite sur la Côte-Nord : une facture salée

L’inflation frappe aussi le hockey. En deux ans, le montant pour faire partie de la structure régionale des Nord-Côtiers est passé de 5 000 $ à 6 300 $, une réalité nord-côtière pour évoluer au sein de la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec (LHEQ), pour les formations M13 AAA et M15 AAA de la Côte-Nord.

Le 6 300 $, ça comprend le transport en autobus, l’hôtel et les repas pour les fins de semaine de matchs de saison régulière à l’extérieur de la Côte-Nord ; soit au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans la région de Québec (Rive-Nord et Rive-Sud), en Beauce, au Bas-Saint-Laurent, en Mauricie et au Centre-du-Québec. On parle d’une quinzaine de parties sur la route réparties en six sorties.

Ça inclut également les fins de semaine de pratiques, qu’elles soient à Sept-Îles ou à Baie-Comeau. Il y en a environ huit au total.

Il y a deux ans, les frais pour le transport par autobus, par fin de semaine, tournaient autour de 14 000 $, puisque les véhicules proviennent de l’extérieur de la Côte-Nord. Près de 70 % du budget passe en hôtel et autobus.

Les Nord-Côtiers joueront quinze matchs à la « maison » sur sept fins de semaine. Trois de ces rencontres seront disputées à Sept-Îles, les autres à Baie-Comeau. Pour économiser sur la facture, les parents hébergeront les hockeyeurs des autres villes de la côte. Le transport n’est toutefois pas pris en charge.

Ce qui n’est pas compris également, ce sont les tournois et le challenge de la LHEQ. Les parents qui suivent leurs jeunes tenteront de covoiturer.

Si au terme de la saison, il s’est avéré que la facture a été moindre que le 6 300 $ de base par joueur, un remboursement serait accordé aux parents. Pour alléger le montant, des activités et campagnes de financement sont prévues, en plus de la recherche de commanditaires.

Bref, la saison de hockey se chiffre autour de 15 000 $ par jeune, et on ne compte pas l’équipement. Et ça, c’est s’il ne fréquente pas l’école privée à Sept-Îles, qui propose un programme d’option hockey, pour un autre quelque 5 000 $.