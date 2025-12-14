Sur les pentes du passé au Mont Ti-Basse

Par Charlotte Paquet 3:00 PM - 14 décembre 2025
Temps de lecture :

L'exposition Sur les pentes du passé retracera les grands moments dans le développement de la station de ski du Mont Ti-Basse. Photo Facebook Mont Ti-Basse

Le Mont Ti-Basse lancera sa saison 2025-2026, le 19 décembre, avec le vernissage de l’exposition Sur les pentes du passé, une façon pour la Ville de Baie-Comeau de souligner quelques grands moments de la station de ski inaugurée en 1963. 

On se souviendra qu’au cours de la saison de ski 2023-2024, une série d’activités avait permis de souligner les 60 ans de la station.  

Par le biais d’une dizaine de photos, l’exposition mettra à l’avant-plan des instants importants rappelant le développement de la montagne au fil des ans. 

« Dans le fond, il faut voir ça comme on présente des clins d’œil et des beaux Wow ! du passé qui ont eu lieu à la station de ski du Mont Ti-Basse », explique Pierre-Olivier Normand, agent aux communications de la Ville.

Sur les pentes du passé est une invitation à plonger dans l’histoire du ski à Baie-Comeau et, bien important, il n’est pas nécessaire d’être un passionné de ski alpin pour y trouver son compte. Le Mont Ti-Basse n’est-il pas un héritage à découvrir ou redécouvrir comme Baie-Comois et Manicois ?

Fait à noter, l’exposition sera en place tout au long de la prochaine saison.

Rappelons qu’avant la naissance du Mont Ti-Basse, des adeptes de ski alpin s’en donnaient déjà à cœur joie sur une montagne donnant sur l’avenue Laval à Baie-Comeau. Il semble aussi qu’une pente à proximité de la papetière servait à la pratique de ce sport à une époque encore plus lointaine. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Gregory Charles en spectacle au Musée Sainte-Amélie à Baie-Comeau

Les îles italiennes s’invitent dans les cinémas de la Côte-Nord

Hockey d’élite sur la Côte-Nord : une facture salée

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Gregory Charles en spectacle au Musée Sainte-Amélie à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Les îles italiennes s’invitent dans les cinémas de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 16 décembre 2025

Concours HO, HO, HO!

Participer