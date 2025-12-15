Baie-Comeau : un budget en baisse et un gel des taxes 

La Ville de Baie-Comeau adopte un budget en baisse pour l’année 2026. Il est marqué par un gel des taux de taxation résidentielle. Les élus misent sur un allègement pour les citoyens, tout en poursuivant les investissements dans les infrastructures et le développement économique.

Le budget 2026 s’élève à 99,1 M$, ce qui représente une diminution de 1,3 M$ par rapport à 2025. Un montant de 7 M$ du surplus cumulé est utilisé pour équilibrer le budget.

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, affirme vouloir alléger le fardeau fiscal des citoyens.

« Cela fait constamment partie de nos réflexions. Pour 2026, même si nous devons utiliser 7 M$ du surplus cumulé pour équilibrer le budget, le conseil municipal jugeait que notre situation financière le permettait », indique-t-il.

« La Ville est encore bien positionnée. […] On avait les moyens de donner un répit aux citoyens. C’était donc une bonne idée de prendre plus dans le surplus », ajoute-t-il.

Taux de taxation

Le taux résidentiel est gelé à 1,62 $ par 100 $ d’évaluation. Notons par ailleurs une indexation de 2 % des taux commercial (3,86 $) et industriel (4,62 $).

« Bien que le gel des taux pour le résidentiel fût retenu, nous avons opté pour une indexation […] concernant les taux commercial et industriel. Nous appliquons également une hausse de 5,10 $ sur la taxe d’eau pour les maisons unifamiliales afin de mieux refléter le coût de ce service », a précisé le maire.

« Nous avons aussi nos nouveaux secteurs pour nos zones de villégiatures, qu’on a créés l’an dernier. Auparavant, on passait par des aides financières. Nous avons ajusté avec un taux spécifique de taxation, qui ne bouge pas non plus », explique la trésorière Jeanie Caron.

Surplus cumulé

Au 31 décembre 2024, le surplus cumulé s’élevait à 19,1 M$ et après un ajustement, il se situera à 19,7 M$ au 31 décembre 2025. Notons l’utilisation prévue de 7 M$ au budget et une augmentation de 2 M$ du fonds de roulement.

« Pour les deux ou trois prochaines années de préparation budgétaire, nous répartirons ce surplus cumulé de façon stratégique et prudente », confirme le maire.

« Pour les prochaines années, nous continuerons de demander à nos services de faire attention dans nos dépenses. Ce n’est pas le moment d’essayer des nouveautés », poursuit M. Desbiens, qui reste confiant sur la capacité de la Ville d’équilibrer les budgets dans l’attente de nouveaux revenus.

Revenus et dépenses

« Ce qui explique principalement la diminution du budget par rapport à 2025, c’est l’ajustement au niveau du réseau électrique. On a ajusté les ventes et les achats à la baisse », précise Jeanie Caron.

Notons que les taxes représentent 52,9 M$ des revenus municipaux. Les autres sources importantes sont les transferts gouvernementaux, la compensation tenant lieu de taxes et les ventes du réseau électrique.

Au niveau des dépenses, notons principalement le transport (15,3 M$), les loisirs (9,7 M$), la sécurité publique (8 M$) ainsi que l’eau, l’égout et les matières résiduelles (10,3 M$).

Les grands projets pour 2026

Michel Desbiens répète que Baie-Comeau se concentre sur les projets et infrastructures existantes.

À l’aide de subventions gouvernementales, la Ville entend réaliser plusieurs grands projets dans la prochaine année.

Il y aura la mise à niveau d’infrastructures actuelles, comme la bibliothèque, le mont Ti-Basse et le Centre Henri-Desjardins.

L’optimisation des bâtiments et le développement économique sont aussi au cœur des orientations pour le maire.

« Le développement du parc industriel Jean-Noël Tessier continuera de s’activer en 2026 et l’intersection du boulevard Pierre-Ouellet et de l’avenue des Hémérocalles en fait partie », mentionne-t-il.

« Tous nos travaux pour 2026 vont se faire, à moins de contraintes de dernière minute. […] Il faut s’occuper de nos bâtiments et c’est ce qu’on fait », conclut-il.

Liste des projets pour 2026

– Intersection au coin du boulevard Pierre-Ouellet et de la rue des Hémérocalles

– Travaux de réfection à la bibliothèque Alice-Lane

– Remplacement du système élection de la remontée mécanique au mont Ti-Basse

– Remplacement du système de traitement des eaux usées au mont Ti-Basse

– Aménagement d’une surface de curling au Centre Henri-Desjardins

– Mise à niveau de l’électricité au Centre Henri-Desjardins

– Développement du parc industriel Jean-Noël-Tessier

– Resurfaçage des rues