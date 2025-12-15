Des cartes de Noël pour dénoncer les causes de la pauvreté sur la Côte-Nord

À l’approche des Fêtes, des organismes de la Côte-Nord unissent leurs voix pour rappeler que la pauvreté n’est pas une fatalité. Par la distribution de cartes de Noël, ils souhaitent sensibiliser la population et interpeller les décideurs sur la nécessité d’actions structurantes et durables.

Des organismes membres de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord (TGP-CN) distribuent actuellement des cartes de Noël dans le cadre de la campagne annuelle du Collectif pour un Québec sans pauvreté.

L’initiative vise à profiter de la période des Fêtes pour mettre en lumière les causes profondes de la pauvreté et souligner l’importance d’agir au-delà des gestes de charité ponctuels.

Si l’entraide et les dons occupent une place importante durant le temps des Fêtes, les organismes rappellent que ces actions, bien qu’essentielles en contexte de crise, ne suffisent pas à enrayer la pauvreté.

« Distribuer de la nourriture ou des cadeaux est essentiel en période de crise, mais ça ne règle rien à long terme », mentionne Frédéric Boudreault, coordonnateur de l’APIC Côte-Nord.

En s’associant au Collectif pour un Québec sans pauvreté, la Table des groupes populaires de la Côte-Nord souhaite réaffirmer que la pauvreté découle avant tout de choix politiques et sociaux.

« Pour véritablement éradiquer la pauvreté, nous devons nous attaquer aux faibles salaires, aux programmes d’aide sociale insuffisants, au manque de logements communautaires et sociaux et au sous-financement des services publics. C’est le message que nous portons à travers ces cartes », affirme Michel Savard, coordonnateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord.

Michel Savard, coordonnateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord. Photo Johannie Gaudreault

Les organismes soulignent également que la pauvreté touche de manière disproportionnée les femmes.

« Sur la Côte-Nord, comme partout au Québec, la pauvreté, plus souvent qu’autrement, a un visage féminin, car l’écart salarial et le poids du travail invisible impactent encore les femmes en 2025 », insiste Nathalie Simard, travailleuse au Centre de femmes l’Étincelle de Baie-Comeau.

Par la diffusion de ces cartes de Noël, les groupes souhaitent favoriser une meilleure compréhension de la réalité vécue par les personnes en situation de pauvreté et encourager la mobilisation citoyenne à l’échelle régionale.

La campagne se veut aussi un appel direct aux décideurs.

« Nous exhortons le gouvernement du Québec à faire de la lutte contre la pauvreté une priorité absolue en 2026 et à mettre en œuvre des mesures audacieuses pour assurer la dignité et la sécurité économique de toutes et tous, y compris dans une région comme la Côte-Nord où le coût de la vie peut être particulièrement élevé », conclut Marie-France Imbeault, directrice de l’APIC Haute-Côte-Nord.