Hydro-Québec : retour à la normale après un incendie au poste Micoua

Par Karianne Nepton-Philippe 1:02 PM - 15 décembre 2025
Hydro-Québec, bureau de Baie-Comeau. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Hydro-Québec a dû limiter la production de certaines centrales après qu’un incendie se soit déclaré sur un transformateur le 12 décembre au poste Micoua. La société d’État confirme que tout est revenu à la normale. 

« Un incendie s’est déclaré sur un transformateur vers 4h30 vendredi dernier au poste Micoua. Comme la capacité de transport était restreinte nous avons dû limiter la production des centrales Manic-5, Manic-5 PA , Manic-3 , Outardes-4 et Toulnustouc », précise Cathy Hamel, conseillère en communication et collectivités pour Hydro-Québec sur la Côte-Nord. 

Celle-ci mentionne qu’il n’y a eu aucun bris dans les centrales.

En raison de la situation, Hydro-Québec a dû laisser de l’eau s’écouler par les évacuateurs de crue des centrales Outardes-4, Manic-3 et Toulnoustouc.

« Il n’y a eu aucun impact sur la clientèle, grâce à une prise en charge rapide ainsi que l’expertise et l’adaptabilité de nos équipes. La situation est revenue à la normale depuis hier en fin de journée », déclare Mme Hamel le 15 décembre.

La production des cinq centrales est disponible à nouveau. 

