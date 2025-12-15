Hydro-Québec : retour à la normale après un incendie au poste Micoua

Hydro-Québec a dû limiter la production de certaines centrales après qu’un incendie se soit déclaré sur un transformateur le 12 décembre au poste Micoua. La société d’État confirme que tout est revenu à la normale.

« Un incendie s’est déclaré sur un transformateur vers 4h30 vendredi dernier au poste Micoua. Comme la capacité de transport était restreinte nous avons dû limiter la production des centrales Manic-5, Manic-5 PA , Manic-3 , Outardes-4 et Toulnustouc », précise Cathy Hamel, conseillère en communication et collectivités pour Hydro-Québec sur la Côte-Nord.

Celle-ci mentionne qu’il n’y a eu aucun bris dans les centrales.

En raison de la situation, Hydro-Québec a dû laisser de l’eau s’écouler par les évacuateurs de crue des centrales Outardes-4, Manic-3 et Toulnoustouc.

« Il n’y a eu aucun impact sur la clientèle, grâce à une prise en charge rapide ainsi que l’expertise et l’adaptabilité de nos équipes. La situation est revenue à la normale depuis hier en fin de journée », déclare Mme Hamel le 15 décembre.

La production des cinq centrales est disponible à nouveau.