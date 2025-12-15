Le Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer toujours aussi rassembleur

Dix saynètes, une cinquantaine de bénévoles et un président d’honneur conquis : l’événement-phare de Portneuf-sur-Mer a encore une fois attiré des centaines de visiteurs du 11 au 14 décembre.

Portneuf-sur-Mer a célébré cette année la 15e édition de son Sentier de Noël, un parcours nocturne théâtral unique en son genre sur la Côte-Nord, installé derrière l’école du village.

Avec dix tableaux vivants, trois de plus que l’an dernier, de nombreux bénévoles et le passage remarqué de l’humoriste Jean-Marie Corbeil comme président d’honneur, l’événement a connu un franc succès.

« Le Sentier de Noël, c’est toujours comme le happening de Portneuf-sur-Mer, c’est pas mal l’activité qui rejoint le plus de monde », affirme Stéfany Dufour, responsable des activités communautaires et touristiques pour la Municipalité de Portneuf-sur-Mer.

L’édition 2025 s’est déroulée du 11 au 14 décembre, avec un départ officiel marqué par un spectacle offert jeudi par l’invité d’honneur. « Ça s’est super bien passé. On sentait que c’était vraiment un événement que les gens aiment puis attendent », résume Jean-Marie Corbeil.

Des retours et des nouveautés

La formule demeurait fidèle à l’ADN de l’événement : un sentier d’environ 1,5 km, ponctué de saynètes de trois à quatre minutes écrites et jouées par des bénévoles locaux.

« On a des anciens comédiens qui sont revenus faire revivre un peu leur personnage des années précédentes. C’était vraiment le fun », témoigne Mme Dufour.

Les textes proviennent de sept à huit auteurs bénévoles ou directement des comédiens. Parmi les contributions spéciales, l’autrice reconnue Erika Soucy, native de Portneuf-sur-Mer, a signé une saynète écrite spécialement pour ce 15e anniversaire.

« Erika, je trouvais ça plaisant de l’amener vu qu’elle vient d’ici. Et pour la 15e édition, je trouvais que c’était un beau petit clin d’œil pour elle », mentionne l’organisatrice qui s’est pris près d’un an d’avance pour réussir à obtenir une participation de l’autrice nord-côtière.

Le Sentier de Noël attire chaque année entre 300 et 500 personnes, selon la température. Pour l’édition en cours, plus de 250 billets ont été vendus en prévente. Le public provient de toute la Côte-Nord, et même au-delà : Sacré-Cœur, Baie-Comeau et plusieurs familles en visite.

L’attachement de la population à l’événement est manifeste. « Même les personnes âgées, on est rendu au point qu’on essaie d’adapter le sentier de marche pour que les gens soient capables d’aller avec leur canne ou avec leur déambulateur parce que les gens ne veulent pas manquer ça », illustre Stéfany Dufour.

Le président d’honneur de la 15e édition du Sentier de Noël, Jean-Marie Corbeil, accompagné de Stéfany Dufour, responsable des activités communautaires et touristiques pour la Municipalité de Portneuf-sur-Mer. Photo Johannie Gaudreault

Une ambiance festive

Le vendredi soir marquait le coup d’envoi officiel des activités familiales. « À partir de 17 h 30, c’était l’illumination du grand sapin », relate la responsable. L’humoriste a eu un rôle à jouer. « J’ai eu la chance de faire le décompte. Je suis honoré de ça », se réjouit-il.

Le père Noël était aussi au rendez-vous tout comme le marché de Noël dans le gymnase de l’école, au grand bonheur des familles.

Pour Jean-Marie Corbeil, l’expérience dépasse la simple prestation artistique. « Je trouve ça intéressant, le combo, présenter un spectacle, rester ici pour l’illumination et faire partie intégrante de l’événement », lance-t-il en entrevue avec Le Haute-Côte-Nord.

Son immersion dans le milieu lui a fait découvrir une Côte-Nord chaleureuse. « Montréal a quelque chose d’un peu froid… mais force est de constater que les gens ici sont généralement plus chaleureux. »

Pour l’artiste invité, l’événement s’accorde parfaitement avec son esprit des Fêtes. « Je suis un fou furieux de Noël », confie-t-il en racontant les traditions familiales qui ont marqué son enfance et celles de ses filles.

Une tradition appelée à durer

Bien que la tenue du Sentier de Noël soit confirmée d’année en année, tout indique que la 16e édition suivra.

« On est très confiants qu’on va avoir une 16e édition aussi », divulgue Mme Dufour. Le succès populaire et l’implication bénévole demeurent les piliers de cette continuité.