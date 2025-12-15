Un groupe de Nord-Côtiers remporte 5 M$ au Lotto 6/49

Un groupe de 19 parents et amis a remporté le Gros lot classique du Lotto 6/49 au tirage du 3 décembre, soit 5 000 000 $, un montant qui se prend bien juste avant les fêtes. Le billet gagnant a été acheté à Baie-Comeau.

Les gagnants, qui résident majoritairement sur la Côte-Nord et dans le Bas-Saint-Laurent, se sont réunis à Québec pour célébrer l’événement.

« Je suis plus content de pouvoir partager le lot avec le groupe que je l’aurais été si je l’avais gagné seul », a confié le responsable du groupe, Jean-Guy Lavoie.

Ce groupe de loterie, formé il y a plus de 30 ans, a toujours joué la même combinaison au Lotto 6/49.C’est Jean-Guy Lavoie, le responsable, qui a acheté le billet dans un dépanneur de Baie-Comeau.

Sa conjointe, Marie-Christine Jean, a d’abord aperçu les résultats des tirages à la télévision. « Ça ressemble à nos numéros », a-t-elle lancé avant d’inviter Jean-Guy à mettre ses lunettes.

Le couple était fébrile lorsqu’il a vérifié le billet à l’aide l’application mobile Loto-Québec. Une fois l’heureuse nouvelle confirmée, ils ont téléphoné chaque membre du groupe pour leur annoncer qu’ils se partageaient 5 000 000 $, ce qui donne environ 263 157 $ chacun.

Les enfants de Jean-Guy et de Marie-Christine, Cindy Berger et Pascal Lavoie, ne s’attendaient pas à apprendre une telle nouvelle. Leurs parents leur avaient toujours réservé une place dans le groupe à leur insu! Cindy et Pascal ont donc été stupéfaits de découvrir qu’ils détenaient une part du gros lot.

Grâce au gros lot remporté, les gagnants pourront s’offrir de beaux cadeaux. Parmi leurs projets : des rénovations, des achats de véhicule et des placements. Ils ont toutefois confié que leur souhait était avant tout de passer du temps en famille pendant les fêtes. Jean-Guy a renchéri en disant que c’était le moment idéal pour gagner à la loterie!

Le billet gagnant a été acheté au dépanneur Couche-Tard situé au 193, boulevard Lasalle, à Baie-Comeau. Ce détaillant recevra une commission de 50 000 $, équivalant à 1 % du gain.

« Le Gros lot classique du Lotto 6/49 a été remporté au Québec à 10 reprises en 2025. C’est merveilleux de voir des familles et des amis se partager un gros lot alors que l’année s’achève », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et cheffe de l’exploitation des loteries à Loto-Québec.

Une année chanceuse sur la Côte-Nord

Les Nord-Côtiers ont été particulièrement chanceux à la loterie en 2025. En effet, le plus gros lot de l’année jusqu’à présent, 50 000 000 $ au Lotto Max, a été gagné en septembre dernier à Bonne-Espérance, sur la Basse-Côte-Nord, faisant 14 multimillionnaires.

Daniel Gosselin, un résident de la région de Manicouagan, a quant à lui remporté le gros lot de 1 000 $ par jour à vie de la loterie Grande Vie lors du tirage du 25 août.

Enfin, Michel Giasson a récemment raflé 1 000 000 $ au Lotto 6/49. Il s’était procuré son billet gagnant pour le tirage du 12 novembre à Sept-Îles.

Gagnants recherchés

Le Gros lot classique de 5 000 000 $ offert au tirage du samedi 13 décembre a également été remporté au Québec! Le billet Formule groupe a été vendu dans la région de Laval. Loto-Québec invite la population à vérifier ses billets.