Baie-Comeau facilite l’accès au sentier de motoneige fédéré

Par Karianne Nepton-Philippe 8:00 AM - 16 décembre 2025
Temps de lecture :

Les accès pour le sentier de motoneige se trouveront sur la rue de Mingan. Photo Karianne Nepton-Philippe

La Ville de Baie-Comeau rendra possible l’accès au sentier de motoneige fédéré, à deux endroits près des résidences entre le 1507 et le 1477, rue de Mingan. 

Ce sont des points d’accès où il sera possible d’y stationner sa voiture et de débarquer sa motoneige pour accéder au sentier. 

« Au niveau du zonage, il y a des endroits où il y a des espaces entre les maisons. Ce sont des terrains qui ne sont pas à vendre, qui demeurent de propriété publique », explique le directeur général de la Ville, François Corriveau. 

« On fait une ouverture afin de permettre le passage des motoneiges dans la partie arrière, là où il y avait l’ancien aéroport », ajoute-t-il. 

Alors que ce sont des endroits qui seront déneigés, ces nouveaux accès permettront aux usagers de rejoindre le sentier de façon encadrée.

