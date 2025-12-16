Environnement Côte-Nord en tournée pour promouvoir l’économie circulaire

25 entreprises, organismes et partenaires des MRC de Manicouagan, de Sept-Rivières et de Minganie ont reçu la visite d’Environnement Côte-Nord cet automne. Au programme, des discussions sur l’économie circulaire et les enjeux touchant la gestion des matières valorisables.

Dans le cadre de cette tournée de rencontres, les organisations ont été invitées à présenter leurs défis et réalisations en économie circulaire. L’équipe d’Environnement Côte-Nord a profité de l’occasion pour promouvoir les bénéfices liés à la mise en place de stratégies de circularité dans un modèle d’affaires.

« C’est enrichissant de rencontrer des acteurs du milieu et d’approfondir leurs enjeux avec eux. Certains sont très au fait de ce “nouveau” modèle économique et ils nous inspirent par leurs innovations. Pensons seulement à Bioénergie AE et Ressource de Réinsertion Le Phare dans Sept-Rivières, ou à Transformation Métaux du Nord et Industriel Lefèbvre dans la Manicouagan, ou encore à Les Fleurs et le Potager et la COOP Les Choix de Marguerite en Minganie. Les Nord-Côtiers peuvent être fiers», commente Caroline Fortier, chargée de dossier en écoresponsabilité chez Environnement Côte-Nord.

L’organisme propose un programme de soutien aux initiatives structurantes en économie circulaire, destiné aux entreprises et organismes. Un accompagnement personnalisé et un soutien financier pouvant couvrir jusqu’à 90 % des dépenses admissibles dans la mise en place d’un projet de circularité (jusqu’à concurrence de 13 500 $, conformément aux critères établis) sont disponibles via ce programme, et ce, jusqu’à épuisement des fonds ou jusqu’en 2028.

« Le programme est un levier intéressant pour les organisations du territoire nordique de la Côte-Nord. En plus, c’est un processus simple et agile pour les entrepreneurs et dirigeants débordés », indique Caroline Fortier.

L’accompagnement des organisations et l’aide financière offerts par Environnement Côte-Nord sont possibles grâce au soutien financier de la Société du Plan Nord dans le cadre du Plan d’action nordique 2023-2028.