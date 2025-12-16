Mesure de conservation : deux secteurs naturels à protéger à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 6:30 AM - 16 décembre 2025
Temps de lecture :

Les sentiers de la rivière Amédée.  Photo Keven St. Laurent

Baie-Comeau tentera une approche auprès de Nature Québec pour la protection de deux secteurs, soit les sentiers de la rivière Amédée et du parc Boréal.

Le conseil de Ville approuve le début de la démarche de la désignation Autres mesures de conservation efficaces (AMCE) auprès de Nature Québec et du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. 

Les AMCE consistent en un outil de conservation complémentaire aux aires protégées. Ils permettent de reconnaitre une zone délimitée, autre qu’une aire protégée. 

L’objectif de Baie-Comeau est d’assurer la protection et la pérennisation des activités et de la biodiversité des secteurs des sentiers de la rivière Amédée et du parc Boréal.

« On prend une résolution, mais ça devra aussi passer à la MRC. On aura des discussions au conseil des maires », précise le maire de Baie-Comeau, lors de la séance ordinaire du 15 décembre. 

Cette désignation s’inscrit dans la volonté du Québec d’atteindre la cible de 30% de territoire en conservation d’ici 2030.

