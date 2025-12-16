Transport adapté : pas d’amélioration à Baie-Comeau 

Le service de transport adapté ne roule pas comme prévu à Baie-Comeau. Un mois après le dépôt d’une pétition et une aide financière de la Ville, les intervenants et usagers perdent patience et le maire parle de retourner en appel d’offres.

Stéphanie Jourdain, directrice de l’Association des handicapés adultes de la Côte-Nord, a réitéré le besoin urgent d’obtenir un meilleur service de transport adapté, lorsqu’elle a pris parole à la séance municipale le 15 décembre.

« Ça fait un mois que nous avons déposé la pétition concernant le service de transport adapté. Nous n’avons toujours aucun retour concret », déclare-t-elle.

Mauvais horaires

Elle mentionne que sur le site Internet de la Ville de Baie-Comeau, le dépliant indique des heures qui ne sont pas les heures réelles du service.

« Ça indique qu’il y a des services en soirée et les fins de semaine, soit du lundi au vendredi jusqu’à 22 h 30 ainsi que le samedi et le dimanche. Sauf que dans les faits, il n’y a plus de service ni le soir ou le week-end », dit-elle.

« Même avec une aide financière de 30 000 $, il n’y a pas eu de changement », ajoute l’intervenante en faisant référence à l’action de Baie-Comeau il y a un mois.

Rappelons que lors de la séance municipale du 17 novembre, des intervenants et des usagers y ont déposé une plainte pour que la Ville passe à l’action. Baie-Comeau avait alors annoncé une aide financière de 30 000 $ sur deux ans à l’organisme Groupe de la Côte, qui offre le service.

Aller en appel d’offres

Le maire Michel Desbiens a déclaré que le but est de réunir le comité et de tout faire pour aller rapidement en appel d’offres.

« La vérité, c’est qu’on veut retourner en appel d’offres le plus rapidement possible pour avoir à nouveau un service qui est plus d’actualité », lance-t-il.

« Malheureusement, le promoteur n’est pas capable de donner le service et ne sera pas capable de le faire dans les prochaines semaines. Pour l’instant, on ne sera pas capable de donner plus de service. Un nouveau dépliant sortira avec des heures restreintes », précise-t-il.