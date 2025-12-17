Baie-Comeau construira une nouvelle caserne 

Faute de pouvoir rénover la bâtisse pour la caserne Marquette, Baie-Comeau prend une décision. La Ville misera plutôt sur la construction d’une nouvelle caserne incendie, qui regroupera les services des deux secteurs.

Cette caserne unique sera située entre les deux secteurs de Baie-Comeau.

Le conseil municipal s’est arrêté sur ce choix afin de centraliser les opérations à un seul endroit et d’abaisser les coûts d’exploitation du bâtiment à long terme.

Avec un bâtiment neuf, la Ville veut aussi respecter les exigences du ministère de la Sécurité publique tout en se conformant aux normes.

Depuis l’arrêt des travaux dans le bâtiment qui devait servir à la future caserne Marquette, la Ville a analysé tous les scénarios d’aménagement possibles pour l’aménagement des deux casernes incendie à Baie-Comeau.

Un nouveau bâtiment entre les deux secteurs pourrait voir le jour d’ici cinq ans.

À partir de projets similaires, un investissement cumulatif de 26,5 millions de dollars est estimé de manière préliminaire, ce qui inclut l’achat d’un terrain, les études et les honoraires professionnels, ainsi que la construction du nouveau bâtiment.

Plus d’informations seront transmises par le conseil et le maire Michel Desbiens lors d’une séance extraordinaire, qui se tiendra ce mercredi à 17 h à l’Hôtel de Ville.