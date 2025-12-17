Baie-Comeau construira une nouvelle caserne 

Par Karianne Nepton-Philippe 2:04 PM - 17 décembre 2025
Temps de lecture :

Caserne de pompiers Mingan. Photo Johannie Gaudreault

Faute de pouvoir rénover la bâtisse pour la caserne Marquette, Baie-Comeau prend une décision. La Ville misera plutôt sur la construction d’une nouvelle caserne incendie, qui regroupera les services des deux secteurs.

Cette caserne unique sera située entre les deux secteurs de Baie-Comeau. 

Le conseil municipal s’est arrêté sur ce choix afin de centraliser les opérations à un seul endroit et d’abaisser les coûts d’exploitation du bâtiment à long terme.

Avec un bâtiment neuf, la Ville veut aussi respecter les exigences du ministère de la Sécurité publique tout en se conformant aux normes. 

Depuis l’arrêt des travaux dans le bâtiment qui devait servir à la future caserne Marquette, la Ville a analysé tous les scénarios d’aménagement possibles pour l’aménagement des deux casernes incendie à Baie-Comeau.

Un nouveau bâtiment entre les deux secteurs pourrait voir le jour d’ici cinq ans.

À partir de projets similaires, un investissement cumulatif de 26,5 millions de dollars est estimé de manière préliminaire, ce qui inclut l’achat d’un terrain, les études et les honoraires professionnels, ainsi que la construction du nouveau bâtiment.

Plus d’informations seront transmises par le conseil et le maire Michel Desbiens lors d’une séance extraordinaire, qui se tiendra ce mercredi à 17 h à l’Hôtel de Ville. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Le festival Cinoche approche à grands pas 

Patinage Baie-Comeau : Emmanuelle et Klara accèdent à l’équipe du Québec

Le fonds de secours de Centraide HCNM est à sec

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le festival Cinoche approche à grands pas 

Consulter la nouvelle

Patinage Baie-Comeau : Emmanuelle et Klara accèdent à l’équipe du Québec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer