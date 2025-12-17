Le festival Cinoche approche à grands pas 

Le Festival du film international de Baie-Comeau – Cinoche tiendra sa 37e édition du 15 au 25 janvier, sous la présidence d’honneur de l’acteur Maxime de Cotret. La prévente des passeports est déjà commencée.

Les cinéphiles de la région pourront découvrir 37 oeuvres, dont 24 en compétition officielle pour le prestigieux prix Outardes.

La diversité du cinéma mondial est importante, avec des productions issues de 19 pays et présentées en 12 langues. Six films québécois se retrouveront aussi en lice.

Cette année, la présidence d’honneur est confiée à l’acteur Maxime de Cotret, figure marquante du petit et du grand écran. Il sera sur place pour représenter Anna Kiri, film dans lequel il occupe l’un des rôles principaux.

Le jury sera composé de Patsy Caissy, Jean-François Deslauniers, Mary-Maude Fournier, Véronique Gagnon et présidé par Marie-Claude Dubé.

Par ailleurs, Cinoche annonce que Bugonia, Anna Kiri, Mille secrets mille dangers, Un simple accident, À la lumière du soir (documentaire) et Trois amies feront partie de la programmation.

Les matinées familiales feront aussi leur retour lors des deux weekends et le festival proposera une soirée quiz-night spécial Cinoche le 18 janvier.

Le dévoilement complet de la programmation aura lieu le 8 janvier et la soirée d’ouverture se tiendra le 15 janvier.