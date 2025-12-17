Le festival Cinoche approche à grands pas 

Par Karianne Nepton-Philippe 1:32 PM - 17 décembre 2025
Temps de lecture :

Le festival Cinoche se tiendra à Baie-Comeau du 15 au 25 janvier.  Photo archives

Le Festival du film international de Baie-Comeau – Cinoche tiendra sa 37e édition du 15 au 25 janvier, sous la présidence d’honneur de l’acteur Maxime de Cotret. La prévente des passeports est déjà commencée. 

Les cinéphiles de la région pourront découvrir 37 oeuvres, dont 24 en compétition officielle pour le prestigieux prix Outardes.

La diversité du cinéma mondial est importante, avec des productions issues de 19 pays et présentées en 12 langues. Six films québécois se retrouveront aussi en lice.

Cette année, la présidence d’honneur est confiée à l’acteur Maxime de Cotret, figure marquante du petit et du grand écran. Il sera sur place pour représenter Anna Kiri, film dans lequel il occupe l’un des rôles principaux.

Le jury sera composé de Patsy Caissy, Jean-François Deslauniers, Mary-Maude Fournier, Véronique Gagnon et présidé par Marie-Claude Dubé.

Par ailleurs, Cinoche annonce que Bugonia, Anna Kiri, Mille secrets mille dangers, Un simple accident, À la lumière du soir (documentaire) et Trois amies feront partie de la programmation.

Les matinées familiales feront aussi leur retour lors des deux weekends et le festival proposera une soirée quiz-night spécial Cinoche le 18 janvier.

Le dévoilement complet de la programmation aura lieu le 8 janvier et la soirée d’ouverture se tiendra le 15 janvier. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Patinage Baie-Comeau : Emmanuelle et Klara accèdent à l’équipe du Québec

Le fonds de secours de Centraide HCNM est à sec

La Côte-Nord reçoit 223 727 $ pour lutter contre l’itinérance

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Patinage Baie-Comeau : Emmanuelle et Klara accèdent à l’équipe du Québec

Consulter la nouvelle
Actualité

Le fonds de secours de Centraide HCNM est à sec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer